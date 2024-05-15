В серьезном ДТП разбили две Tesla и элитную Toyota (фото, видео)

Главное, что все живы-здоровы

Причиной многих аварий в селах и городах Украины является нарушение ПДД, в частности — непредпочтение в движении. Так, в Тернополе вечером 14 мая произошло 2 аварии. У всех разбиты элитные авто и пострадали водители.

Об авариях сообщили в Главном управлении Национальной полиции области. По информации, в первой аварии на улице Фабричной столкнулись три автомобиля. Среди них два электрокара Tesla и Toyota Highlander.

Авария произошла из-за водителя электрокара, который не предпочел в движении другие автомобили. Поэтому Toyota Highlander врезался в еще одну Tesla. В результате все три автомобиля повреждены, а водителей двух из них госпитализировали.

Во втором ДТП, которое произошло в тот же вечер, причиной также является непредпочтение в движении. Так, водитель элитного внедорожника Mercedes-Benz GL450 не пропустил транспорт, когда выезжал со второстепенной дороги. В результате он столкнулся с Renault Clio. Водитель компактной легковушки пострадал, ее госпитализировали.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы массово распродают свои почему украинцы массово распродают свои Tesla. Такого количества перепродаж электрокаров не было еще никогда. Поэтому Тесла резко теряет в цене.