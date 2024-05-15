Укр

В серьезном ДТП разбили две Tesla и элитную Toyota (фото, видео)

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Сумма ущерба – страшная Новость обновлена 15 мая 2024, 11:58
Сумма ущерба – страшная. Фото Национальная полиция Украины

Главное, что все живы-здоровы

Причиной многих аварий в селах и городах Украины является нарушение ПДД, в частности — непредпочтение в движении. Так, в Тернополе вечером 14 мая произошло 2 аварии. У всех разбиты элитные авто и пострадали водители.

Об авариях сообщили в Главном управлении Национальной полиции области. По информации, в первой аварии на улице Фабричной столкнулись три автомобиля. Среди них два электрокара Tesla и Toyota Highlander.

Авария произошла из-за водителя электрокара, который не предпочел в движении другие автомобили. Поэтому Toyota Highlander врезался в еще одну Tesla. В результате все три автомобиля повреждены, а водителей двух из них госпитализировали.

Во втором ДТП, которое произошло в тот же вечер, причиной также является непредпочтение в движении. Так, водитель элитного внедорожника Mercedes-Benz GL450 не пропустил транспорт, когда выезжал со второстепенной дороги. В результате он столкнулся с Renault Clio. Водитель компактной легковушки пострадал, ее госпитализировали.

ДТП в Тернополе
ДТП в Тернополе

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы массово распродают свои почему украинцы массово распродают свои Tesla. Такого количества перепродаж электрокаров не было еще никогда. Поэтому Тесла резко теряет в цене.

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#ДТП #Транспорт #Авто #Тернопіль