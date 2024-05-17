В центре Киева снесли скандальный "храм-МАФ" УПЦ МП: стали известны подробности (фото)

Подрядчик выполнил работы бесплатно

В пятницу, 17 мая, в Киеве демонтировали "храм-МАФ" УПЦ МП, который на территории между фундаментом Десятинной церкви и музеем истории Украины вопреки законодательству самочинно возвела религиозная община. Эта постройка находилась в буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Киев: Собор Святой Софии и близлежащие монастырские здания, Киево-Печерская Лавра".

Об этом сообщил Медиацентр Украины. Отмечается, что по документам это были три киоска по 20 кв.

"Национальный музей истории стремится обеспечить максимальный доступ украинцев к нашему общему месту памяти. Для этого необходимо устранить все препятствия, особенно если на то есть все законные основания", – отметил директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук.

По его словам, строительство этого сооружения произошло с нарушением законодательства, без археологического обследования и разрешения Института археологии НАНУ, а также без разрешений Министерства культуры и информационной политики. Кроме того, в эксплуатацию здание в установленном порядке так и не было введено.

"Сегодня мы решаем проблему, к которой привели варварские шаги московского патриархата и откровенная пророссийская позиция власти времен Януковича. Украинское наследие должно принадлежать исключительно украинцам", – подчеркнула директор Сокровищницы Национального музея истории Украины Наталья Панченко.

На месте снесенного сооружения

Отмечается, что во исполнение решения Хозяйственного суда города Киева от 15 февраля 2023 религиозная община УПЦ МП была обязана самостоятельно демонтировать незаконное сооружение, но проигнорировала это. Неоднократно за невыполнение решения суда на нарушителя налагался штраф, который не уплачивался.

Национальный музей истории Украины не имел собственных средств на демонтаж, поэтому объявил о сборе 772 тысяч гривен для сноса "храма-МАФа". За 16 часов с момента объявления удалось собрать 870 тысяч гривен. Задонатили 2266 человек. Самые большие два доната – по 30 тысяч гривен, а самый маленький – 10 копеек.

На месте снесенного сооружения

Государственная исполнительная служба, которая является ключевой в обеспечении исполнения решения суда, привлекла подрядчика – строительную компанию "Смайл констракшн". Компания получит 772 тысяч гривен на выполнение работ. Поскольку компания проявила инициативу провести все работы бесплатно, после уплаты налогов и предоставления финансовой отчетности остаток средств компания перечислит на ВСУ.

За избыточные средства, полученные во время сбора и находящиеся на балансе Музея, приобретены сопутствующие материалы для сноса сооружения. За израсходованную сумму Музей отчитается перед общественностью.

Также сообщается, что движимые предметы из начинки снесенного здания по постановлению госисполнителя будут переданы Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Заповедник располагает необходимыми площадями для хранения этих вещей и уже предоставил письменное согласие.

В Медиацентре подчеркнули, название "храма-МАФа" "Десятинный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы" было выбрано исключительно с целью введения в заблуждение, смешивания понятий, создания иллюзии древности незаконного сооружения и правопреемства между ним и Десятинной церковью, остатки фундаментов которой находятся в непосредственной близости от самостроя. Показательно и то, что настоятелем здесь был Гедеон (Юрий Харон) – лицо, имеющее несколько гражданств, в том числе российское.

Приблизительное место, где находилось снесенное сооружение

В свою очередь в Национальном музее истории Украины заявили, что планируют использование освобожденного участка для проведения просветительских мероприятий и детских программ, посвященных как древнему прошлому, так и современной истории Украины. Также в будущем планируются археологические исследования участков, до сих пор не изученных или не ставших экспозиционными объектами.

Напомним, 15 февраля 2023 года в Киеве суд обязал снести с территории между фундаментом Десятинной церкви и музеем истории Украины храм УПЦ МП, который от незаконного синего киоска из клеенки перерос во что-то, что выглядит как церковь.