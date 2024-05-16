"Светил" причиндалами и показывал зад: на Закарпатье священник УПЦ МП записывал непристойные видео и отправлял знакомым
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Священник одного из монастырей угодила в скандал
На Закарпатье священник отличился непристойным поведением. Он снимал на видео свои половые органы и отправлял эти записи своим знакомым.
Соответствующей информацией поделился журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале. По его словам, мужчину зовут Виктор Шпилька.
Он отмечает, что Шпилька является священником Свято-Георгиевского "Кривского" мужского монастыря Хустской епархии УПЦ МП. Согласно данным монастыря, мужчине в феврале исполнилось 55 лет.
Само видео "Телеграф" публиковать не будет, однако желающие могут ознакомиться с ним в нашем telegram-канале по этой ссылке (осторожно, кадры 18+)
Как сообщалось ранее, в ноябре 2022 года во время обысков на территории помещения Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП сотрудники СБУ обнаружили доказательства сотрудничества ее представителей с российскими оккупантами. Во время обысков архимандрита Никиту, как тогда сообщили некоторые СМИ, застукали "за совершением полового акта с 17-летним парнем, который поет в местном хоре".
В конечном итоге священнику удалось через суд опровергнуть информацию о прелюбодеянии и заставить возместить моральный ущерб.