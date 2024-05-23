Признался и получил смешное наказание: судья с Житомирской области затягивал более 15 дел по ДТП

Действия судьи определили как халатность

Судью Новоград-Волынского горрайонного суда Житомирской области Юрия Нагорнюка, который затягивал дела по ДТП, Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия (ВСП) наказала предупреждением. Она не учла в этом решении того, что судья позволил избежать наказания водителю, наехавшему на женщину.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо". Отмечается, что Нагорнюк затягивал ход и рассмотрение около 15 дел по ДТП.

Рассмотрение дела в отношении судьи Нагорнюка было начато в марте 2024 года Третьей Дисциплинарной палатой ВРП. Причиной послужила жалоба Татьяны Ковштанец, пострадавшей в ДТП.

Как оказалось, в 2018 году на нее наехал Сергей Мусиенко, превысив скорость. Пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести. В частности, кровоподтеки, раны, гематомы, сотрясение головного мозга, обломочные переломы нескольких костей нижней части тела.

В отношении Мусиенко было возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил дорожного движения (часть 1 статьи 286 УК Украины). Статьей было предусмотрено наказание в виде ограничения свободы в течение трех лет и запретом управлять автомобилем на такой же срок

Однако судья Юрий Нагорнюк, рассматривавший это дело, затянул его до того, что виновного в ДТП освободили от ответственности по истечении сроков давности. Также пострадавшая не смогла получить 500 тысяч гривен возмещения морального ущерба.

"Объективно, я мог рассмотреть это дело, но практически не мог. У меня были дела, которые по 10-15 лет не были рассмотрены мной", — говорит на заседании ВСП судья Нагорнюк.

В то же время, члены Дисциплинарной палаты отметили, что во время своей судебной карьеры Нагорнюк имел подобные дела и почему-то их рассматривал вовремя.

В своем решении Третья Дисциплинарная палата отметила, что судья безосновательно затянул дело, но он "не желал умышленно совершить дисциплинарный проступок". Поэтому действия судьи определили как халатность, и ему было избрано наказание в виде предупреждения.

Отмечается, что при рассмотрении этого дисциплинарного дела Нагорнюка, на него было готово негативное заключение Общественного совета добродетели (ОСД). В нем было указано, что судья не в первый раз затягивает подобные дела нарушителей правил дорожного движения. ОСД нашло 15 таких дел. К примеру, по делам вождения в нетрезвом состоянии судья с интервалом в неделю принял два абсолютно противоположных решения. В одном случае простил нарушителю, в другом — сурово наказал.

Однако эти факты, Третья Дисциплинарная палата почему-то не учла при вынесении своего решения.

В то же время Высшая квалификационная комиссия судей признала Юрия Нагорнюка не соответствующим занимаемой должности и рекомендует его уволить.

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