Снимал свои причандалы на видео: в УПЦ МП приняли решение насчет священника на Закарпатье

Скандальное видео обнародовал местный журналист

В Закарпатской области наказали священника УПЦ МП Виктора Шпилька, который снимал на видео свои половые органы. Ему запретили проводить богослужение.

Об этом сообщила Хустская епархия УПЦ МП. Там назвали его поведение безнравственным и недостойным.

"Этим определением от 16 мая 2024 года, за безнравственное и недостойное поведение, посрамляющее сан священнослужителя и создающее смуту среди людей, вы запрещаетесь в священнослужении", — говорится в указе митрополита Хустского и виноградовского Марка.

Накануне журналист Виталий Глагола сообщил, что священник Свято-Георгиевского "Кривского" мужского монастыря Хустской епархии УПЦ МП снимал на видео свои половые органы и посылал эти записи своим знакомым. По данным монастыря, мужчине в феврале исполнилось 55 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Закарпатской области полицейские задержали стрелявшего в правоохранителей мужчину. Инцидент произошел в Мукачевском районе. 29-летний мужчина ранее уже неоднократно привлекался к административной ответственности за управление в состоянии опьянения.