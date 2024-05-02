Плохой знак для россиян: в оккупированном Мариуполе разваливается пропагандистский памятник (фото)

Владимира Путина в росСМИ часто сравниваю с Невским

В сентябре 2022 года в Мариуполе российские власти поставили памятник Александру Невскому. И уже сейчас флаг на постаменте князя покосился и готов упасть.

Об этом пишет Мариупольский городской совет. По словам жителей города, это плохой знак.

"Невскому в Мариуполе не рады. Местные пишут, что это плохой знак… Конечно, для российских оккупантов", — говорится в сообщении.

Памятник и двух лет не простоял, как начал рассыпаться. Флаг на постаменте вот-вот отпадет, как видно на фото.

Напомним, 13 сентября 2022 года на месте мемориала в честь мариупольцев-защитников Украины установили памятник князю Александру Невскому. Он был князем новгородским, псковским, великим князем владимирским, великим князем киевским, хотя его пребывание в Киеве не было доказано. Прославился благодаря победам в Невской битве и битве на Чудском озере. Канонизированный РПЦ в лике "благоверный".

Заметим, образ Невского часто используется российскими властями для пропаганды. В методичках Кремля, в государственных росСМИ часто сравнивают полномасштабную войну против Украины с крещением Руси и Невской битвой, а Путина – с Невским.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети показали жизнь людей в оккупированном Мариуполе.