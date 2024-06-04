ГУР засвітилося поруч із Кремлем: до цього причетні дві росіянки (відео)

Двох підозрюваних жінок затримали

На Манежній площі у Москві на пам’ятник полководцю Георгію Жукову нанесли напис "ГУР" аерозольною фарбою. В Україні ця абревіатура розшифровується як "Головне управління розвідки".

Місцева поліція затримала двох жінок і з’ясували, що нібито шахраї пообіцяли їм "велику суму грошей за акт вандалізму". Про це пише Telegram-канал Mash, посилаючись на власні джерела.

"Підозрювані — 28-річна Анастасія з Краснознаменська та 55-річна Віра з Митищ. Вони озброїлися двома балончиками з аерозольною червоною фарбою і написали "ГУР" на постаменті пам’ятника, який встановили на честь 50-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні", — йдеться у повідомленні.

Затримані пояснили, що їм терміново були потрібні гроші, щоб повернути кредити. Це стало причиною, через яку ті повелися на вмовляння шахраїв по телефону.

На двох підозрюваних було заведено кримінальну справу статті "Ушкодження пам’яток Великої Вітчизняної війни". Напис "ГУР" оперативно прибрали з пам’ятника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні в Санкт-Петербурзі на могилі ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина встановили пам’ятник. Офіційно його відкрили у день народження "вагнерівця" — 1 червня.