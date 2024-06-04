Украине нужны сотни тысяч мигрантов каждый год: ученый озвучил тяжелый прогноз

Структура населения в Украине значительно ухудшилась

Каждый год Украине нужно привлекать не менее 300 тысяч мигрантов, чтобы справиться с демографическими проблемами. Об этом в интервью "Телеграфу" заявил заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Алексей Позняк.

По словам ученого, сейчас в Украине в границах 1991 года проживает около 37 млн человек, из них около 31,5 млн — на контролируемой территории.

— В принципе, это не критично. Другое дело, что структура населения значительно ухудшилась, ведь уехали в основном женщины детородного возраста и дети. И это более угрожающий фактор, чем уменьшение численности населения: меньше будет рождаться новых людей, соответственно, большими темпами будет сокращаться население, — отметил Позняк.

Соответственно, чтобы справиться с такими демографическими вызовами стране нужно массово привлекать мигрантов.

— Расчеты производились еще до полномасштабной войны. Для поддержания численности населения нужно 300 тысяч мигрантов каждый год. Это очень большая цифра, и интегрировать такое количество мигрантов довольно трудно. Минэкономики озвучило цифру в 4,5 млн мигрантов, которых нам нужно будет привлечь, — резюмировал ученый.

Напомним, что украинские беженцы в Германии испытывают проблемы с поиском достойной работы.

Полный текст интервью с Алексеем Позняком читайте на сайте "Телеграф" в среду, 5 июня.