В 2014 году, еще до войны, которую развязала Россия, в Донецкой области проживало 4,3 млн человек

В так называемой Донецкой народной республике (ДНР) оккупационные власти вновь устроили перепись населения. Согласно обнародованным данным, в регионе проживает 2 121 453 человека.

Из них — 935 349 мужчин (44.09%) и 1 186 104 женщин (55.91%). Такие данные обнародовали подконтрольные оккупантам СМИ.

Отмечается, что они актуальны по состоянию на 1 апреля 2024 года.

Оккупанты также утверждают, что в так называемой "республике" сейчас проживает 212 145 детей младше 6 лет. Кроме того, там насчитали 250331 подростков. Речь идет о детях от 7 до 17 лет.

Среди населения "ДНР" количество молодежи от 18 до 29 лет составило 254 574 чел. Взрослых в возрасте от 30 до 60 лет на оккупированной части Донетчины проживает 912 225 чел. Людей очень почтенного возраста (от 80 лет) насчитали аж 29 700.

Так называемый заместитель председателя "правительства "ДНР" Владислав Васильев утверждает, что основную часть населения региона составляют местные жители. Однако он не уточнил, как именно считали людей. Ранее, оккупанты сообщали о проведении "переписи населения" в 2019 году.

Напомним, последняя официальная перепись населения на территории Донбасса проводилась еще в 2001 году. Всеукраинская перепись 2001 года остается единственной в истории Украины. Новая перепись была запланирована на 2023 год, но этому помешала полномасштабная война.

Следует отметить, что согласно данным Госстата, в 2014 году, еще до войны, которую развязала Россия, в Донецкой области проживало 4,3 млн человек.

Кроме того, так называемая "перепись" вызывает глубокую настороженность. Ведь часть квартир в Донецке до сих пор пустует.

Исходя из цифр, сейчас на оккупированных территориях Донецкой области проживает вдвое меньше людей, чем было до вторжения (2014 года).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что суд вынес приговор главарю незаконно созданной на территории Донбасса так называемой "ДНР" Денису Пушилину. Ему инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность.