В юридическую компанию Маси Найема пришли с обысками по делу о крупной взятке: в "Миллере" рассказали подробности

Адвокат подозревается в предложении взятки в размере 200 тыс. долларов США.

Во вторник, 4 июня, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и следователи Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) разоблачили адвоката юридической компании "Миллер" в предложении взятки в размере 200 тыс. долларов США. В основанной адвокатом Маси Наемом юркомпании заявили, что разрывают какие-либо сношения с адвокатом Алексеем Носовым.

В Бюро сообщили, что средства предлагались детективу НАБУ и прокурору САП за принятие решения о передаче дела в отношении подзащитного в другой орган досудебного расследования.

"Речь идет о деле завладения электрической энергией ЧАО "НЕК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн", — говорится в сообщении.

В Бюро добавили, что квалифицировали действий адвоката по ч. 3 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, если неправомерная выгода предоставлялась должностному лицу, занимающему ответственное положение, или совершенные по предварительному сговору группой лиц, — наказываются лишением свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой).

При этом в НАБУ не называли компанию и обнародовали имени адвоката.

Вместе с тем, сообщение о том, что состоялись следственные действия в отношении одного из адвокатов компании "Миллер", Алексея Носова, по подозрению в якобы предложении неправомерной выгоды работнику НАБУ в рамках дела одного из клиентов, было опубликовано на странице юридической компании в соцсети Facebook.

В "Миллере" заявили, что "не подозревали и не ожидали этого от члена нашей команды даже на уровне следственной версии".

"Поэтому по решению команды компания разрывает какие-либо отношения с Алексеем Носовым, соответствующие юридические действия мы реализуем в ближайшее время, когда Алексей будет на связи. Мы прилагаем все усилия для установления истины и будем содействовать официальному расследованию", — говорится в сообщении.

Также там добавили, что адвокаты компании, представители и члены команды "не могут и не будут выступать защитниками подозреваемого ни публично, ни в рамках уголовного производства".

Вместе с тем, данное сообщение вызвало ряд вопросов у пользователей соцсети. В частности, их удивило то, как оперативно в компании разорвали какие-либо отношения с адвокатом и заявили о том, что не будут выступать защитниками подозреваемого.

Согласно информации на сайте компании "Миллер", Алексей Носов являлся руководителем криминальной, а также практики экономических и служебных преступлений с 11-летним юридическим стажем.

Как сообщалось, 22 мая 2024 года САП совместно с Нацполицией проподили обыски у у одного из детективов НАБУ. Как сообщали источники "Телеграфа", необходимость проведения срочных обысков у детектива НАБУ может объясняться утечкой информации по резонансному уголовному делу, которая касается одного из ключевых организаторов крупной коррупционной схемы.