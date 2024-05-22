САП совместно с полицией устроила обыск у детектива НАБУ: что известно

Обыск санкционировал руководитель антикоррупционной прокуратуры

Сегодня, 22 мая, стало известно, что у одного из сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводит обыск Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) совместно с Нацполицией. Обыск проводится у одного из детективов спецподразделения по санкции руководителя САП Александра Клименко.

Об этом сообщают источники "Телеграфа" в НАБУ. Согласно информации обыск проводится на основании дела о якобы разглашении данных досудебного расследования "по одному из наиболее резонансных уголовных дел".

В обыск также привлечены представители Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины. При этом ни НАБУ, ни САП пока никак не прокомментировали произошедшее.

Невозможно не отметить тот факт, что органы, созданные для борьбы с коррупцией, сейчас демонстрируют очевидный конфликт. Это подчеркнул и журналист Юрий Бутусов, который также написал об обысках у детектива НАБУ.

По его словам, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины откровенно в шоке, что руководитель САП Александр Клименко, сам бывший детектив НАБУ, привлек к действиям против бюро ДСР Нацполиции.

"Сегодняшняя акция САП продемонстрировала конфликт между двумя антикоррупционными органами, последствия которого теперь будут непредсказуемыми, поскольку дело может задеть многих руководителей", — написал Бутусов.

Необходимость проведения срочных обысков у детектива НАБУ, согласно данным источников, может объясняться утечкой информации по одному из самых резонансных уголовных дел, которая касается одного из ключевых организаторов крупной коррупционной схемы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что НАБУ и САП сообщило о подозрении бывшему заместителю главы Офиса Президента Андрею Смирнову. Его подозревают в незаконном обогащении на 15,7 миллиона гривен.