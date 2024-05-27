Взятка в полмиллиона грн? Академия сухопутных войск снова в центре скандала, ГБР проводит обыски

Обыски идут в помещениях академии, военного колледжа и отдельных должностных лиц

В Национальной академии сухопутных войск им. Гетмана Петра Сагайдачного, где курсанты жаловались на применение физической силы к ним, снова разгорелся скандал. На сей раз один из сотрудников за 13 тысяч долларов (520 тысяч гривен по нынешнему курсу) обещал подготовить документы для "заказчика", чтобы того выпустили за границу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает внефракционный народный депутат, а также член ВСК Юлия Яцык. По ее словам, сейчас работники Госбюро расследований проводят обыски в помещениях академии, военного колледжа и отдельных должностных лиц.

"По данным следствия господин Л., бывший судья, а теперь помощник начальника части отделения Военного колледжа сержантского состава НАСВ за денежное вознаграждение в размере 13 000 долларов США, обещал помочь мужчине в подготовке и выдаче документов, которые дают основания для выезда лица мобилизационного возраста за границу. Господин Павел Ткачук, и эти люди будут рассказывать, что Временная Следственная Комиссия как-то не так работает?", — написала Яцык.

Она подчеркнула, что на сей раз военный не просто дискредитировал учебное заявление, а и пытался помочь в уклонении от мобилизации.

"Вот так пример Ваши подчиненные преподносят курсантам! Выходит, избиение и травля курсантов, сокрытие гуманитарки и растрата на строительстве — это были только цветочки…Что же дальше? Не останавливайтесь! Жгите", — подытожила автор поста.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что заведующий кафедрой военной подготовки Ужгородского национального университета вернулся на рабочее место после того, как был задержан за взятку.