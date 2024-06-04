Речь может идти о вымогательстве: в КГГА нагрянули с обысками к заместителю Кличко - СМИ

Делом занимается ГБР

Сегодня, 4 июня, в Киевскую городскую государственную администрацию нагрянули правоохранители. Дело может касаться заместителя Кличко Константина Усов.

Об этом пишет LIGA.net, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. По их информации, делом занимается ГБР. Оно касается "фактов вымогательства должностным лицом у автоперевозчика неправомерного вознаграждения на системной основе".

Отметим, что "Телеграф" попылатся связаться с Константином Усовым, однако в настоящее время с ним нет связи ни по телефону, ни в месседжерах.

Что известно о Константине Усове

в 2021 году был назначен заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий, занимался вопросами транспорта столицы.

в 2013 году, по данным журналиста Схем Михаила Ткача, Усов в декларации показал перед выборами нули в графе "сумма полученного дохода", что, вероятно, не соответствует действительности. По информации журналиста, Усов должен был получать официальную зарплату, о которой сам отмечал, потому что работал на телеканал ТВі.

по данным движения "Чесно", в июле 2022 года в разгар полномасштабной войны Усов уехал в США на обучение в Гарварде. Сам Усов уверял, что аппликационные подавал еще годом ранее – в 2021 году.

в октябре 2023 года Усов вернулся после учебы в США, по данным СМИ, он там пробыл в Украину на полгода позже, чем продолжалось обучение. Кроме этого, в ходе обучения, согласно декларации, Усов задекларировал 1,92 млн грн стипендии.

Напомним, ранее мы писали о том, что ГБР проводила обыски в Академии сухопутных войск.