Цена несправедливая? Экс-министр энергетики объяснил, что не так с повышенными тарифами на свет

Справедливую цену сегодня определить очень тяжело

Цена на электроэнергию, которую в июне подняли до 4,32 грн за кВт*ч, все еще "несправедливая". Реальная стоимость гораздо больше из-за разбитой энергосистемы.

Об этом рассказал экс-министр энергетики Украины Иван Плачков в комментарии для материала "Телеграфа" под названием "Что дальше будет с ценами на свет и почему на зиму лучше уехать из города: экс-министр энергетики о том, "чего не скажет власть".

По его словам, справедливую цену сегодня определить очень тяжело ибо потери энергосистемы "невероятны". При этом, отмечает Плачков, надо иметь в виду, что у нас очень сложный энергорынок – модель современная, европейская, но она не подходит для работы в условиях войны.

"Почему сейчас сложилась такая ситуация? Потому что решения о тарифах на электроэнергию для населения за все годы независимости Украины не имели ничего общего с себестоимостью, экономической обоснованностью и т.д. Они всегда рассматривались через призму электоральной, политической, рейтинговой составляющей. Поэтому они не менялись годами. У нас инфляция каждый год есть, а тарифы для населения не менялись по 5-6 лет. Поэтому они не соответствовали себестоимости электроэнергии – были втрое меньше", — объясняет эксперт.

По словам экс-министра, сегодня при том, что энергосистема разбита, мы потеряли большое количество генерирующих мощностей, распределительных, трансформаторов, подстанций, нам нужны средства даже не для того, чтобы восстанавливать, а чтобы стабилизировать ситуацию. Чтобы не случилось тотального блэкаута.

При этом помощи, которая приходит из европейских стран и оборудованием, и деньгами для энергетиков, недостаточно, поэтому правительство приняло решение поднять тарифы.

"И понятно, что нельзя сразу поднять тарифы для населения до рыночной цены. Поэтому определили цифру 4,32 грн/кВт*ч", — говорит он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине отключение света может происходить на 10 часов в день. Такой сценарий возможен при существенном снижении температуры воздуха.