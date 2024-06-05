Атака была разрушительной: украинцы до зимы будут проводить значительную часть дня без света

"Это наша новая норма", сказал чиновник

Россия воздушными атаками вывела из строя большую часть производства электроэнергии в Украине. Это спровоцировало массовые отключения по всей стране и в будущем света может не быть большую часть суток.

Об этом сообщает Financial Times. Говоривший на условиях анонимности нардеп сказал, что субботняя атака россиян на энергетику была "разрушительной".

По словам чиновника, только в результате обстрела в субботу, 1 июня, было потеряно 1,2 ГВт электроэнергии, а инфраструктура, которая имеет важное значение для транспортировки газа из подземных хранилищ на западе Украины, была сильно повреждена.

Другое должностное лицо заявило, что, вероятно, это будет означать, что до зимы украинцы будут проводить значительную часть своего дня без электричества.

"Мы должны подготовиться к жизни в холоде и темноте", — сказал один из чиновников, отвечая на вопрос о том, какие будут следующие месяцы.

Другой чиновник, указывая на отключение света, заявил, что "это наша новая норма".

В материале издания пишут, что до полномасштабного вторжения России в 2022 году внутреннее производство электроэнергии в Украине составило около 55 гигаватт электроэнергии. Это было одним из самых больших в Европе.

Атаки РФ по энергетике Украины

22 марта в результате обстрела россиян была полностью уничтожена Змиевская ТЭС в Харьковской области. А 25 июля 2022 года российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС в Донецкой области. Таким образом, ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

В четверг, 11 апреля, в результате атаки российских войск полностью разрушена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области. Станция была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях. Уничтожено 100% генерации.

8 мая РФ нанесла очередной массированный воздушный удар по территории Украины с применением ударных дронов типа "шахед" и ракет. Взрывы раздавались в Харькове, Полтавщине, Запорожье, Ивано-Франковске, Львовщине, Винницкой и Киевской области и столице.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, РФ атаковала объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

В ДТЭК сообщили, что под российские удары попали три украинских теплоэлектростанции (ТЭС). Оборудование станций было повреждено.

В ночь на субботу, 1 июня, россияне ударили по Украине ракетами и "шахедами", пострадали энергетические объекты. Взрывы раздавались во многих областях, слышали их и в Мукачево на Закарпатье, также под ударом находился Стрый Львовской области.