Атака була руйнівна: українці до зими проводитимуть значну частину дня без світла

"Це наша нова норма", сказав посадовець

Росія повітряними атаками вивела з ладу більшу частину виробництва електроенергії в Україні. Це спровокувало масові відключення по всій країні і в майбутньому світла може не бути більшу частину доби.

Про це повідомляє Financial Times. Нардеп, який говорив на умовах анонімності сказав, що суботня атака росіян на енергетику була "руйнівна".

За словами посадовця, лише внаслідок обстрілу в суботу, 1 червня, було втрачено 1,2 ГВт електроенергії, а інфраструктура, яка має важливе значення для транспортування газу з підземних сховищ на заході України, була сильно пошкоджена.

Інший посадовець заявив, що, ймовірно, це означатиме, що до зими українці будуть проводити значну частину свого дня без електрики.

"Ми повинні підготуватися до життя в холоді та темряві", — сказав один зі чиновників, відповідаючи на питання про те, які будуть наступні місяці.

Інший чиновник, вказуючи на відключення світла, заявив, що "це наша нова норма".

У матеріалі видання пишуть, що до повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році внутрішнє виробництво електроенергії в Україні становило близько 55 гігават електроенергії. Це було одним з найбільших у Європі.

Атаки РФ по енергетиці України

22 березня внаслідок обстрілу росіян була повністю знищена Зміївська ТЕС у Харківській області. А 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Таким чином ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.

У четвер,11 квітня, внаслідок атаки російських військ повністю зруйновано Трипільську теплоелектростанцію на Київщині. Станція була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Знищено 100% генерації.

8 травня РФ завдала чергового масованого повітряного удару по території України із застосуванням ударних дронів типу "шахед" і ракет. Вибухи лунали у Харкові, на Полтавщині, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львівщині, Вінницькій та Київській області та столиці.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

У ніч на суботу, 1 червня, росіяни вдарили по Україні ракетами та "шахедами", постраждали енергетичні об’єкти. Вибухи лунали у багатьох областях, чули їх і в Мукачеві на Закарпатті, також під ударом був Стрий Львівської області.