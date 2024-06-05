Больше четырех часов? Украинцам сказали, чего ждать от отключений света 5 июня

Если удастся вложиться в те лимиты, которые определены на этот день, отключения будут плановыми

В среду, 5 июня, отключения света в Украине могут быть по четыре часа и больше. В украинской энергосистеме дефицит остается достаточно значительным, в связи с чем нельзя исключать длительные отключения.

Об этом сказал глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "Сніданок з 1+1". По его словам, при хорошем сценарии будут лишь плановые отключения.

"Если наши коллеги будут вкладываться в те лимиты, которые мы определяем на этот день, то отключения будут плановыми. Но дефицит достаточно значителен, поэтому продолжительность этих отключений, к сожалению, тоже может быть значительной", — отметил Кудрицкий.

Он объяснил, что отключения 5 июня украинцам следует быть готовыми, что придется остаться без электроэнергии даже больше, чем на четыре часа.

"В зависимости от того, говорим ли мы о часе пик – утро или вечер – говорим ли мы о часах, когда ситуация с дефицитом немного менее острая. Это дневная зона и ночь", — сказал глава правления "Укрэнерго".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам объяснили, почему в некоторых домах не отключают свет, в то время как в других электроэнергия исчезает постоянно.