Более шести тысяч добровольцев записались в ВСУ через рекрутинг

В Киеве открыли еще один центр подготовки и рекрутинга операторов беспилотников

В Центре рекрутинга Вооруженных Сил Украины в Киеве прошла презентация проекта "ТехноРекрутинг" по подготовке будущих военных операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Инициативу реализует благотворительный фонд Dignitas при поддержке United Help Ukraine и Министерства обороны.

Как узнал "Телеграф", целью проекта является втрое увеличить количество обращений добровольцев по сравнению с концом 2022 года.

"На сегодняшний день в наши рекрутинговые центры обратилось уже более 6600 человек, полторы тысячи из которых проходят отбор в воинских частях, а около 150 — непосредственно в подразделениях", — отметил представитель Минобороны Алексей Бежевец в комментарии "Телеграфу".

Техно-рекрутинг в Victory Drones является единственным центром рекрутинга именно в сфере БПЛА, но при успешной реализации планируют расшириться до десятка ячеек. Благодаря сотрудничеству с Генштабом Victory Drones уже предлагает экосистему для обучения операторов беспилотников для ВСУ, ГСЧС и медслужб.

Через крупнейшую в Украине экосистему по подготовке операторов БПЛА Марии Берлинской уже прошло 28 000 специалистов.

Кто финансирует новый проект по рекрутингу, какая программа, и какой порядок действий, если кандидат получил повестку, читайте в статье "Телеграфа": Как стать оператором беспилотника для ВСУ, куда идти и кто научит: пошаговая инструкция