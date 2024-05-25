Страны НАТО хотят создать "стену из БПЛА": зачем она нужна и где будет проходить

Сроки, когда стена будет создана, пока не называют

Несколько стран НАТО договорились создать на границе так называемую "дроновую стену". С ее помощью они хотят обезопасить внешние границы своих государств.

Об этом сказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает LRT. Этот вопрос был обсужден на встрече с коллегами из стран Балтии, Польши, Финляндии и Норвегии, которая прошла в Латвии 24 мая.

"Стена из дронов" будет простираться от Польши до Норвегии. Ее цель — защитить государства от провокаций со стороны недружественных стран и не только. Также страны проведут совместные учения по эвакуации.

"Это совершенно новая вещь – "дроновый заслон" от Норвегии до Польши, целью которого будет защита нашей границы с помощью дронов и других технологий. Не только посредством физической инфраструктуры, систем наблюдения, но и с использованием дронов и других технологий, которые позволили бы нам защищаться также от провокаций со стороны недружественных стран и предотвращать контрабанду", — сказала министр.

Агне Билотайте добавила, что Литва уже намерена усилить охрану своих границ при помощи дронов. В Службе охраны госграницы Литвы создано специальное подразделение БПЛА, сейчас власти страны закупают дополнительные дроны и антидроновые системы.

Однако, когда именно эта идея будет воплощена в жизнь неизвестно и министр не стала называть даже примерные сроки. Создать такой заслон можно за деньги Евросоюза. Протяженность внешних границ стран Балтии, Польши, Финляндии и Норвегии больше 2 тысяч километров.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что президент Украины Владимир Зеленский просит союзников из стран НАТО сбивать российские ракеты. Он заявил, что готов подписать любые документы, чтобы снять с союзников ответственность за последствия таких действий.