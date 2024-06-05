Сэкономила на еде и жилье: судья-кандидатка в Высший совет правосудия интересно оправдала покупку автомобиля

Судья рассказала на собеседовании о своем умении экономить

Питалась госпайками и экономила на всем, чтобы купить дорогое имущество. Кандидатка на должность членов в Высший совет правосудия судья Наталья Панченко, во время собеседования с Этическим советом, наличие двух квартир и дорогого автомобиля, которые она себе, согласно опубликованной декларации, позволить не могла, объяснила умением экономить.

Об этом сообщает издание "Следствие. Инфо". Рассказывают, что Панченко – судья Киевского окружного административного суда.

"Первое, что заинтересовало членов Этического совета, — две квартиры в Киеве, которые купили родственники Панченко в 2010 и 2012 годах. Одной из них судья пользуется до сих пор, а в другой жила долгое время. Квартиру, в которой живет сейчас судья, якобы купила ее мать за деньги, которые дала ей семья. При этом Панченко считает, что не может спрашивать у матери, откуда у нее деньги на такие покупки", — пишет издание.

"С момента приобретения этой квартиры прошло много времени. Требовать у моей матери определенных документов в подтверждение того, каким образом ей финансово помогли купить квартиру, не совсем правильно", — заявила Панченко во время собеседования.

Вопросы у Этического совета были и по поводу происхождения средств у сестры Панченко, которая приобрела квартиру, в которой судья проживала долгое время.

"Согласно информации с налоговой, доход сестры судьи с 1998 по 2012 год составлял 628 тысяч гривен и этого не хватило бы, чтобы купить новую квартиру", — пишут расследователи.

При этом обе квартиры зарегистрированы на мать сестер, которая живет в Черкасской области. Судья не смогла объяснить Этическому совету зачем регистрировать имущество на мать, которая им не пользуется.

В 2013 году дочь Панченко купила авто Audi Q7 за 680 тысяч гривен. Этим авто пользовалась судья. Панченко объяснила, что купила авто за семейные сбережения, но фактически судье не хватило бы средств, указанных в ее декларации.

"Я умею экономить", — заявила Панченко и добавила, что она не тратила средства на жилье, потому что была обеспечена им от государства, а питалась госпайками, которые получал ее муж-военный.

Кроме того, чуть ли не сразу после покупки нового автомобиля, муж Панченко приобрел мотоцикл за $470, когда его рыночная стоимость составляла $7100. Также Этический совет обнаружил, что судья продала свой автомобиль Toyota RAV4 за 100 гривен. Панченко объяснила, что авто продали так дешево, потому что оно сильно пострадало после ДТП.

"Дочь Панченко после завершения обучения в 2015 году заработала свой первый миллион, предоставляя юридические услуги, а в 2017 году — заработала еще более 2,5 млн грн. Все эти средства дочь Панченко сразу снимала со счета наличными. Судья говорит, что ее дочь не доверяла банкам в то время, а заработала столько средств, просто выполняя свою работу", — пишут журналисты-расследователи.

Напомним, ранее Телеграф сообщал о том, что киевская судья сняла арест с миллиардов белорусского диктатора. 20 мая Голосеевский суд Киева отменил арест банковских счетов и денежных средств на них в украинских банках ("Радабанк", "Банк Кредит Днепр", "Южный", "Альянс" и "Сенс Банк") компании "БЗТ-Украина".