Элитная школа для богатых иностранцев. За чей счет пасынок судьи Дружинина покоряет Швейцарию

Кто помогает юноше финансово непонятно

Вокруг семьи судьи Красногвардейского районного суда Днепра Константина Дружинина так много вопросов и так мало ответов. Его 19-летний пасынок Назар Мановский (начало истории читайте в первой части) за какие-то загадочные средства учился в элитной частной школе.

Откуда у непростой семьи госслужащего деньги на это — вопрос. "Телеграф" рассказывает об этой истории подробнее.

Похвастался учебой в Женеве

Назар Мановский учился в элитной частной школе в Женеве

Назар Мановский в своем Linkedin похвастался, что прошел двухлетнюю учебу в швейцарской Женеве в 2022-2024 годах. А именно в Институте Флоримонт (Institut Florimont) – элитном частном учебном заведении. Forbes называет Институт Флоримонт одной из самых престижных школ в Швейцарии, а местные медиа – школой для багатых иностранцев.

Международные программы стоят здесь в диапазоне 29-31 тысячи долларов в год, Назар учился два. Самые дешевые курсы в этом элитном заведении (для самых молодых учеников) стартуют от 20 тысяч долларов.

Если раньше имя Назара Мановского можно было увидеть только в перечне студентов на сайте учебного заведения, то он лично подтвердил, что проходил там обучение и развеял все сомнения.

В декларации семьи эти расходы не указаны

Согласно законодательству, судья Дружинин должен указывать такого масштаба расходы семьи в своей декларации. Ибо Назар Мановский – сын жены Татьяны Мановской от предыдущего брака. Однако расходов на элитную школу в Швейцарии в семейном бюджете нет.

Наоборот — супруги в 2023 году накопили денег. Их накопления:

в 2022 году Дружинин имел 47 тыс. долларов и 28 тыс. евро наличными, еще 59 861 грн на счете в банке. Татьяна – 55 тыс. дол. и 26 тыс. евро наличными.

и наличными, еще 59 861 грн на счете в банке. Татьяна – и наличными. в 2023 году у Дружинина 52 тыс. долларов (это плюс 7 тысяч в год) и 28 тыс. евро (без изменений), 146 тысяч 611 грн в банке (плюс 86 750 грн). Татьяна Мановская — 59 тыс. долларов (плюс 4 тысячи в год) и 56 тысяч евро (плюс 30 тысяч).

Может, обучение оплатил родной отец парня? Он ранее указывался в декларации судьи, поскольку перечислил 11 тысяч гривен алиментов Татьяне. И в 2022 году женщинаполучила 1705 гривен алиментов. Но это гораздо меньшие суммы (десятки тысяч долларов против 11 тысяч гривен алиментов).

Может быть, Назар взял студенческий кредит? Надеемся увидеть ответы на эти вопросы в будущих декларациях.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие авто задекларировали главные дорожники Украины. Среди автомобилей спорткар Dodge Challenger, Toyota Land Cruiser и многое другое.