Каховскую ГЭС взорвали год назад: вспоминаем, как это было (зрелищные фото и видео)

Очередное преступление россиян против украинцев и природы

Прошел ровно год с момента, когда россияне взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области, чтобы сорвать контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). О своем преступлении террористы сообщили утром 6 июня 2023 года.

Тогда затопило более тысячи домов в 80 населенных пунктах на юге Украины. "Телеграф" собрал подборку фото и видео последствий трагедии.

Россияне взорвали Каховскую ГЭС примерно в три ночи. Очередное военное преступление оккупантов привело к масштабным затоплениям, человеческим жертвам и нанесло непоправимый вред природе. Особенно пострадали населенные пункты на Левобережье, около тысячи домов полностью затоплены.

Каховская ГЭС была под оккупацией с начала полномасштабного вторжения. Там россияне размещали свои войска. В октябре они заминировали дамбу. Тогда президент Украины обращался к международному сообществу с предупреждением о возможной катастрофе.

Мощные взрывы на ГЭС прогремели почти в три ночи 6 июня. Украинские и румынские сейсмические датчики зафиксировали их в 2:35 и 2:54. Впоследствии были опубликованы спутниковые снимки. Однако видео момента подрыва появилось гораздо позже — весной 2024 года.

Утром 6 июня в ОК "Юг" сообщили, что российские войска взорвали дамбу. В "Укрэнерго" заявили, что после подрыва ГЭС не подлежит восстановлению.

Уже в полдень затопило Новую Каховку. На следующий день под воду ушли Олешки. Всего затопило около 80 населённых пунктов, преимущественно на левом берегу Днепра. Оккупационные власти глушили мобильную связь, чтобы местные жители не могли рассказать, что происходит на самом деле.

Подтопило также населенные пункты, подконтрольные Украине. В частности, областной центр.

Последствия подрыва Каховской ГЭС были катастрофическими. На подконтрольной Украине территории погибли 33 человека, более 40 числятся без вести пропавшими. Ранения получили 28 граждан. Из-за катастрофы начался массовый мор рыбы.

Количество пострадавших и жертв на оккупированных территориях неизвестно. Российская сторона заявляет о 59 погибших. Однако, по оценкам украинских военных, только в Олешках утонули несколько сотен человек.

После подрыва ГЭС были опасения, что пострадавшая территория превратится в пустыню. Но эти прогнозы не оправдались.

Ранее "Телеграф" сообщал, как сейчас выглядит Каховское водохранилище. Через год оно очень изменилось.