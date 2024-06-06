Каховскую ГЭС хотят отстроить после подрыва: кто за это возьмется (видео)

Проект 60-х годов, который был до 6 июня прошлого года, уже навсегда остался в истории

В Украине намерены отстроить Каховскую гидроэлектростанцию, которую оккупанты подорвали ровно год назад, в ночь на 6 июня. Строительство может быть начато после деоккупации Херсонщины.

Такое заявление сделал генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эксклюзивном интервью на "Мы-Украина". Он убежден, что в будущем как станция ГЭС продолжит работу.

"Проект 60-х годов, который был до 6 июня прошлого года, конечно, он остался в истории. Но как станция Каховская, которая будет работать в будущем, я более чем убежден, что она будет отстроена", — сказал Сирота.

Он заверил, что разрушенная захватчиками ГЭС еще будет работать на благо нашего государства. Стоит добавить, что ранее Сирота уже отмечал, что ЧАО "Укргидроэнерго" подготовила проектирование сооружений для восстановления Каховского гидроузла и подпорного сооружения в нижнем бьефе Днепровской ГЭС.

"Как только будет деоккупирована территория Херсонщины, компания готова начать работы по строительству", — говорил он.

Также директор "Укргидроэнерго" объяснял, что восстановление Каховского гидроузла необходимо, прежде всего, для обеспечения юга страны питьевой водой, восстановление судоходства, орошение сельхозугодий, охлаждение реакторов ЗАЭС и только затем – для производства электроэнергии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 6 июня 2023 года российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС. Это могло быть сделано с целью сорвать наступление ВСУ. Эта катастрофа в свою очередь привела к затоплению более тысячи жилых домов в 80 населенных пунктах Херсонской области. В результате было разрушено 11 пролетов верхней части плотины из 28-ми. Из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн смазки. Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению.