Во Львове и области действуют графики отключений: когда и у кого не будет света

Львовян попросили экономно использовать электроэнергию во избежание новых отключений.

Из-за регулярных атак РФ, в результате которых повреждена значительная часть электростанций страны, в Украине ввели графики отключений света. Львов и Львовская область не стали исключением.

В четверг, 6 июня, в регионе будут действовать почасовые графики. Аварийные отключения отменены, сообщило "Львівобленерго".

Львовян попросили экономно использовать электроэнергию во избежание новых отключений.

На сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света" можно ознакомиться с графиками и посмотреть, к какой группе отключений принадлежит адрес. Можно посмотреть, в какие часы будут выключать свет в каждой группе.

Также рекомендуется при необходимости или при наличии проблем, замечаний и вопросов обращаться в "Львовоблэнерго" по следующим контактам:

· чат-бот "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

· чат-бот "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);

· чат-бот "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);

· чат-бот "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Ранее "Телеграф" сообщил, что в "Укрэнерго" предупредили, что в первую неделю июня ситуация в энергосистеме Украины будет хуже, чем в мае. В стране будут действовать графики отключений света.