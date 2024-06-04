Сирены воздушной тревоги не работают при отключениях света: как узнать об опасности

Украинцам рассказали, где можно получить информацию о воздушной опасности

Из-за российских атак по энергообъектам Украины в Киеве и семи областях ввели экстренные отключения света. Как результат — украинцы вынуждены сидеть без электроэнергии, мобильной связи и интернета по четыре часа. Не работают во время отключений и системы оповещения воздушной тревоги.

Об этом сообщает "Телеграф". Дело в том, что сирены работают также от электросети.

Уведомление воздушной тревоги срабатывает тогда, когда радиолокационные системы Воздушных сил ВСУ фиксируют перемещение вражеских летательных объектов в сторону территории Украины. Если электричества нет в определенном районе, то в других районах населенного пункта сигнал тревоги будет работать, если же света нет во всем населенном пункте — то, соответственно, воздушную тревогу включить нет возможности.

Украинцев предупреждали об этом еще в начале полномасштабной войны. В КГГА рассказали, что жителям Киева оповещение о тревоге может прийти в приложении "Киев Цифровой". Но когда отключают свет, то плохо ловит мобильный интернет и связь, поэтому сообщение может не дойти или прийти с опозданием. Также есть сайт, где в режиме онлайн можно следить за картой воздушных тревог — регион, где есть опасность, подсвечивается красным. Но такая возможность доступна только в том случае, если есть мобильный интернет.

Украинцам напомнили, что они также могут использовать обычные радиоприемники.

"За сообщениями о воздушной тревоге и отбое можно следить с помощью обычных радиоприемников на батарейках – на радио "Киев" 98 FM или на частотах "Украинское радио" 105 FM", — было сказано в сообщении КГГА.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине может не быть света по 10 часов. В Верховной Раде рассказали, в каком случае это возможно.