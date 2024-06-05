"Падение" связи при отключениях света: в Минэнерго рассказали, как решают проблему

Вопрос поднимался еще год назад

Из-за российских ударов по энергетическим объектам, в Украине вынуждены надолго отключать свет. В некоторых регионах при отключениях перестает работать связь, в Минэнерго занимаются этим вопросом.

"Еще даже год назад этот вопрос поднимался при прошлых обстрелах. И соответствующие решения телекоммуникационным компаниям были доведены по обязательству резервных видов питания на основные вышки теле-, радиосвязи и интернет связи", — рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире национального телемарафона.

Однако несмотря на это, проблема в некоторых регионах существует до сих пор. Минэнерго вместе со специалистами на местах работают над ее устранением.

"На сегодняшний день действительно такой вопрос местами в определенных регионах встает, и мы будем обращать внимание местных органов власти для того, чтобы призвать и быстро оперативно установить дополнительную резервную генерацию для этих вышек теле-, радио-, связи. Это важный вопрос. Мы на сегодня имеем некоторые обращения, очень быстро реагируем и сотрудничаем с коллегами, которые напрямую видят где, и какая проблематика возникает", — рассказал Колесник.

Еще в начале проблем со светом в Украине в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи пояснили, что оборудование, из которого состоит базовая станция мобильной связи, не работает без электричества. Когда свет выключается, сигнал слабеет, а затем вообще исчезает. Это касается как Интернета, так и связи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что в июле света может не быть по 10 часов. Ситуация может улучшиться только к сентябрю.