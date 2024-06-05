В Киеве больше отключений света, чем в других регионах: в Yasno объяснили, почему так и исправится ли ситуация

В Украине по-прежнему критически не хватает электроэнергии на нужды населения и объектов инфраструктуры. Поэтому по всех регионах страны продолжат действовать графики отключения света, а при необходимости — и экстренные ограничения.

Об этом рассказал СЕО Yasno Сергей Коваленко. Он также отметил, что в Киеве ситуация с отключениями обстоит хуже, чем в других регионах.

Коваленко напомнил, что из-за российских ударов в Украине пострадали множество ТЭС, и сейчас энергетики заняты их ремонтом. Кроме того, на плановый ремонт закрылись некоторые энергоблоки АЭС, а это также влияет на снижение генерации электроэнергии. Из-за этих факторов украинцы вынуждены сидеть без света по несколько часов и в ближайшее время ситуация не изменится.

"Ситуация с генерацией без изменений… Потому ограничения будут. Будут в графиках. Если будем не вкладываться, "Укрэнерго" будет вводить экстренные ограничения", — сказал Сергей Коваленко.

Жителей Киева отключают больше и на дольше, чем в других регионах. Это связано с большим количеством критической инфраструктуры, говорят в Yasno.

"То есть из максимально возможного объема потребления вычитается объем критической и остаток распределяется между всеми потребителями. Надеюсь, что эта ситуация немного сбалансируется в ближайшее время", — сказал Коваленко.

Если у потребителей в белой зоне нет света, но он должен быть по времени, то украинцам советуют оставить заявку на сайте ДТЭК. А если оператор сети утверждает, что ваш дом или район подключен к энергосети, то рекомендуют обратиться к электрику дома, чтобы выяснить, нет ли аварии в доме. Если аварии нет, то тоже следует оставить заявку.

"Что делать, когда у соседа есть свет, а у вас нет? Порадоваться за соседа, потому что через некоторое время он будет за вас радоваться", — подытожил Сергей Коваленко.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что света в Украине может не быть по 10 часов. Эксперт рассказал, в чем причина и когда ситуация изменится к лучшему.