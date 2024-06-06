У Львові та області діють графіки відключень: коли та у кого не буде світла

Львів’ян попросили економно використовувати електроенергію, щоб уникнути нових відключень

Через регулярні атаки РФ, внаслідок яких пошкоджено значну частину електростанцій країни, в Україні ввели графіки відключень світла. Львів та Львівська область не стали винятком.

У четвер, 6 червня, у регіоні діятимуть погодинні графіки. Аварійні відключення скасовано, повідомило "Львівобленерго".

Львів’ян попросили економно використовувати електроенергію, щоб уникнути нових відключень.

На сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла" можна ознайомитися з графіками та подивитися, до якої групи відключень належить адреса. Можна подивитися, в які години вимикатимуть світло в кожній групі.

Також рекомендується за необхідності або за наявності проблем, зауважень та питань звертатися до "Львівобленерго" за наступними контактами:світло

· чат-бот "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

· чат-бот "Львівобленерго" в Telegram (для побутових споживачів);

· чат-бот "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);

· чат-бот "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Раніше "Телеграф" повідомив, що в "Укренерго" попередили, що в перший тиждень червня ситуація в енергосистемі України буде гіршою, ніж у травні. У країні діятимуть графіки відключень світла.