Что говорит новый закон: могут ли сотрудники ТЦК задерживать или доставлять людей в военкоматы

Задержание может длиться не более 3 часов

Сотрудники ТЦК, согласно новому закону о мобилизации, не могут без полиции задерживать граждан. А полицейские не могут вручать повестки без сотрудников ТЦК.

Об этом пишет Судебно-юридической газета. Отмечается, что также военкоматчики не могут самостоятельно доставлять граждан в ТЦК. Это может делать только полиция при нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета, нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

"О месте пребывания лица, задержанного за совершение административного правонарушения, немедленно уведомляются его родственники, а по его просьбе также владелец соответствующего предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган. … Административное задержание может длиться не более 3 часов", — пишет издание.

В перечне лиц, осуществляющих доставку в ТЦК, отсутствуют работники ТЦК. В то же время, полиция без представителей ТЦК не может вручать повестки.

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