"Почему без Марины в коляске?": Порошенко ездой на байке по-настоящему взорвал сеть

Экс-президент действительно увлекается ездой на мотоциклах

Бывший президент Украины Петр Порошенко, который намерен снова участвовать в выборах, поразил сеть необычным видео. Лидер партии "Европейская солидарность" завел канал в TikTok и проехался на байке.

Видео и новое увлечение политика бурно обсуждают весь день. Украинцы не смогли сдержаться, и запустили в сети волну шуток и мемов на эту тему.

На кадрах мужчина в байкерской куртке и шлеме едет по трассе. Видео снимали не только с земли, но и с воздуха при помощи квадрокоптера. Когда байкер подъехал к камере и снял шлем, то все увидели Петра Порошенко.

В подписи к своему первому видео в TikTok экс-президент заявил, что украинцы "многого о нем не знают".

"Приветствую. Добро пожаловать на мою страницу в TikTok. Байкерам особое приветствие. Слава Украине", – сказал Порошенко в ролике.

Но украинский автогонщик Алексей Мочанов поставил под сомнение тот факт, что на видео действительно Порошенко. Он считает, что для ролика наняли дублера, хотя сам политик действительно ездит на байке. В прошлом году даже купил Honda Rebel, но автогонщик считает, что Порошенко больше бы подошли Touring Road King или Honda Gold Wing.

На то, что экс-президент ездил не сам, указывает несколько моментов. Например, на куртке Порошенко не застегнуты на молнию три кармана из четырех, хотя опытный байкер знает, что из-за этого на скорости может повылетать из них все содержимое.

"Я наверняка знаю, что Петр Порошенко реально ездит на мотоцикле. Не клубится. Сам. Видел-читал что в прошлом году он купил себе зачем-то Хонду Рэбел, она ему точно не по размеру. Маловата… Возникают сомнения, сам ли Петр Порошенко едет по трассе и въезжает в кадр на вирусном видео. И потому что габариты не те, хоть дублера и поджирнили маленько. И склейка неуместная вообще. Совсем. Непрофессиональная, ненужная и вызывающая вопросы с недоверием. Какая сложность была реально самому въехать в кадр, поднять забрало или снять каску, после чего пригласить к себе в гости на тики-токи?", — написал Алексей Мочанов.

В свою очередь скандальноизвестная нарпед от "Слуги народа" Марьяна Безуглая вспомнила, что Петр Порошенко не единственный политик, который покорил сеть кадрами с байком. Она опубликовала фото Юлии Тимошенко многолетней давности и назвала политиков динозаврами. А кто-то пошутил, что "дело Миши Добкина живет".

В целом украинцы с юмором отреагировали на новое увлечение экс-президента. А на его странице в TikTok уже почти 7 тысяч подписчиков. А учитывая, что с приходом весны открылся и сезон байкеров, то в сети шутят, что теперь будут точно знать, кто ездит под окнами без глушителя.

А кто-то даже провел аналогию с Путиным и нашел его фото за 2010 год, когда он на Харлее приехал в Севастополь на день ВМФ Украины. А также вспомнили Владимира Зеленского из сериала "Слуга народа", который ездил, правда, на велосипеде.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент РФ Владимир Путин полетал на стратегическом бомбардировщике Ту-160М. Он пробыл в воздухе несколько минут.