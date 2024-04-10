Шольц, Макрон и Порошенко. ТОП-5 мировых и украинских политиков в TikTok
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У немецкого канцлера в комментариях просят "Таурусы" и GRWM
65-летний канцлер Германии Олаф Шольц присоединился к платформе TikTok. Появление своего аккаунта @TeamBundeskanzler политик анонсировал таким предложением: "Я не буду танцевать. Обещаю". Этим он намекнул на популярность танцевальных видео в соцсети.
Шольц завел TikTok неслучайно – в июне состоятся выборы в Европарламент. И впервые в Германии будут голосовать 16-летние. Именно на этих молодых избирателей нацелена политическая кампания.
В аккаунте Шольца в TikTok уже появилось шутливое видео с подписью: "POV: когда ты портфель канцлера". Там показали приключения портфеля Шольца во время его рабочего дня: перелет в частном самолете, портфель-свидетель конференции и "сидит в первом ряду", а затем наблюдает за small-talk.
Шольц набрал уже 44 тысяч подписчиков. Больше всего понравилось под первым видео — 69 тысяч. Но самое интересное в комментариях:
- украинцы спрашивают: "Где "Таурусы?".
- SMMщики бренда косметики просят канцлера записать видео "Get Ready with me" (GRWM — это когда блоггеры показывают, как собираются и что одевают)".
- Комментарий от официального аккаунта Deutsche Bahn: "Лучше поздно, чем никогда". Шольц этот комментарий лайкнул.
- Сеть KFC попросила видео "Что внутри моего портфеля".
ТОП-5 мировых политиков в TikTok
Все чаще известные политики заводят себе TikTok в надежде привлечь молодую аудиторию. Желание получить голоса избирателей оказалось сильнее опасений безопасности.
1.Президент Сальвадора Наиб Букеле с замашками диктатора (8 миллионов подписчиков) привлекает поклонников по всей Латинской Америке.
Букеле – авторитарный тиктокер. Он фактически контролирует законодательную власть, судей и военных. Когда парламент отказывался голосовать за закон Букеле, тот приказал военным оцепить здание и никого не отпускать до одобрения документа.
2.Президент Франции Эммануэль Макрон присоединился к TikTok в 2020 году и за это время набрал 4 миллиона подписчиков.
Команда Макрона объясняла этот шаг необходимостью общаться с молодежью, подавляющее большинство которой не смотрит телевидение и не читает прессу. Контент включает посещение спортзала, видео на селфи-камеру в телефоне, встречи с людьми, парады, в том числе видео на борту истребителя. Макрон призвал вакцинироваться, рассказывал о схеме лизинга электромобилей, отвечал на вопросы по комментариям TikTok, Twitter и Instagram.
Вот, например, видео с заголовком "Верю ли я в крепкий мир между Россией и Украиной? Мой ответ". Это ток, ради которого стоит выучить французский, или хотя бы включить украинские субтитры. Потому что Макрон объясняет, что мир не может быть капитуляцией и рассказывает о суверенитете и территориальной целостности Украины.
"Если мир будет с большим количеством уступок России, то он не продержится долго. Это будет мир, не уважающий международное право. Это будет иллюзия мира, просто прекращение огня. Но будет означать возвращение войны ", — сказал Макрон, добавляя, что нужно сделать все, чтобы РФ не выиграла.
3. 53-летний президент Аргентины Хавьер Милей имеет 2,1 миллиона подписчиков.
Известность в TikTok он удачно использовал во время избирательной кампании. Милей почти не встречался с избирателями, однако его выступления раздавались по каждому смартфону. Месседжи он доносил онлайн. К примеру, идею "порезать" расходы на чиновников иллюстрировал короткими видео с бензопилой. Обещание отказа от "больного" песо иллюстрировал 100-долларовой купюрой с изображением Милея.
4. Президент США Джо Байден завел TikTok @Biden-Harris HQ во время Суперкубка (финал сезона в американском футболе). У него 290 тысяч подписчиков.
Первое видео с подписью "lol hey guys" (лол, привет, гайз) было 30-секундным блицем. Байден отвечал на вопросы о любимых футболистах и теории заговора вокруг Тейлор Свифт.
Команда Байдена запустила аккаунт перед президентскими выборами, соответственно, контент состоит из критики Дональда Трампа, разбавляется остроумными ответами на конференциях и мемами о Темном Брендоне (так в сети называют альтер его Байдена с лазерными глазами).
5. Премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис является самым молодым на этом посту в истории страны.
Гаррису 37 лет, в народе у него есть прозвище "TikTok-премьер" благодаря навыкам работы в социальных сетях. Имеет 96 тысяч подписчиков.
ТОП-5 украинских политиков в TikTok
Украинские политики также не стоят в стороне от мировых трендов. Но выглядеть интересно получается не у каждого, да и количество подписчиков меньше.
1.Скандальный экс-советник Офиса Президента Алексей Арестович имеет 215 тыс. подписчиков TikTok. Видео политик записывает на русском языке. Публикует короткие видео, в которых претендует на экспертность по вопросам армии, политики, международных отношений.
2. Нардеп Дмитрий Разумков имеет 242 тыс. подписчиков. Его контент – это объяснение законов, ответы на комментарии и выступления с трибуны Совета. Объяснения максимально просты и начинаются с фраз-триггеров как: "Ваших детей будут мобилизовать с 18 лет", "26 тыс. гривен будет стоить непопадание на фронт".
3. Мэр Киева Виталий Кличко ведет TikTok еще со времен пандемии коронавируса. Тогда он набирал популярность видео, как стрижется дома (парикмахерские были закрыты из-за локдауна). Сейчас у мэра 125,4 тыс. подписчиков.
4. Пятый президент Петр Порошенко создал аккаунт в соцсети TikTok всего 5 дней назад, но набрал уже 31 тысячу подписчиков. Возможно секрет популярности в том, что Порошенко показал зажигательные кадры катания на мотоцикле.
5. Нардеп Кира Рудик от "Голоса" имеет 13 тысяч подписчиков. В ленте преимущественно обращения, комментарии печати и кошка Мишель.
Проблемы TikTok с законом
Популярная сеть имеет и своих критиков, жалующихся на уровень защиты пользователей. Разработчиком TikTok является китайская компания Bytedance. Они могут передавать к китайским властям объем данных пользователей.
По состоянию на данный момент приложение запрещают использовать чиновникам на рабочих устройствах такие страны и организации:
- Австрия,
- Великобритания,
- Бельгия,
- Эстония,
- Канада,
- Латвия,
- Нидерланды,
- Норвегия,
- Тайвань,
- Франция,
- Европейская Комиссия, Европейский Совет и Европарламент;
- Палата представителей США,
- Минобороны Дании,
- Минобороны Швеции.
В Ирландии это действует на уровне рекомендаций. А в США соцсеть могут запретить вообще. Так, в марте 2024 г. Палата представителей Конгресса проголосовала за законопроект, который может запретить TikTok. Мол, сервис представляет угрозу национальной безопасности.
Запретить приложение могут и в Украине. Ранее "Телеграф" писал, что к запрету прибегнут, если соцсеть продолжит не реагировать на случаи российской пропаганды.