Усі за кордоном? Що відомо про дітей та онуків Петра Порошенка

Діти експрезидента ведуть доволі активне життя в одній з європейських країн

Експрезидент України, голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко є батьком чотирьох дітей. У нього два сини і дві доньки, і всі вони живуть за кордоном.

Усі діти політика мешкають у Великій Британії, а саме у Лондоні. "Телеграф" дізнався, що відомо про дітей та онуків Петра Порошенка.

Олексій Порошенко

Старший син експрезидента, 39-річний політик, дипломат та підприємець, який з дружиною, донькою та сином проживають у Лондоні. Він дистанційно керує бізнесом, який залишився в Україні, повідомляє "Інформатор".

На сторінці у "Вікіпедії" йдеться, що Олексій Порошенко має військовий досвід. Після початку війни на Сході у 2014 році він пішов добровольцем. Син експрезидента служив командиром мінометного розрахунку.

Проте після початку повномасштабної війни він не повернувся в Україну та не став до лав Сил оборони. Цей факт нерідко згадують опоненти Петра Порошенка, називаючи його сина ухилянтом.

Дружина Олексія Порошенка Юлія є співзасновницею компанії Radar Tech та засновницею Agrohub. Її дівоче прізвище Аліханова. Вона росіянка за походженням. Змінила громадянство на українське після того, як вийшла заміж за Олексія Порошенка.

Михайло Порошенко

Син політика народився у 2001 році. Зараз він навчається у Лондонській школі бізнесу на магістратурі. Михайло Петрович отримує спеціальність фінансового аналітика.

Навчання за цією спеціальністю вартує понад 9950 фунтів стерлінгів за програму. За актуальним курсом це більш як 502 тисячі гривень.

Близнючки Євгенія та Олександра

Доньки Петра Олексійовича народились у 2000 році. Олександра Порошенко навчалась в Університетському коледжі Лондона з мистецтва, де здобула ступінь бакалавра. Її спеціальність також пов’язана з економікою. Зараз вона працює радником у консалтинговій компанії Roland Berg і, за повідомленням "Інформатора", нещодавно її підвищили.

Євгенія Порошенко дизайнерка. Вона закінчила Лондонський університет мистецтв. Зараз донька політика не працює, але раніше вона була графічним дизайнером на одному з телеканалів Петра Олексійовича.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де живуть діти та онуки Путіна. Російський диктатор приховує свою родину, але журналістам вдалось дещо про них дізнатись.