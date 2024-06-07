Если будет полный блекаут: операторы рассказали, сколько в Украине продержится мобильная связь

Операторы сгруппировались между собой

Мобильная связь будет работать в течение трех дней, если в Украине произойдет блекаут, несмотря на заявления компании "Укрэнерго" о том, что этого не будет. В настоящее время мобильные операторы совместно готовятся к возможным тотальным отключениям света.

Об этом в эфире телемарафона рассказал директор директората электронных коммуникаций и радиочастотного спектра Минцифры Станислав Прибитько, передает телеканал "Мы — Украина". Он отметил, что в случае блекаута города распределены между операторами мобильной связи.

"В этом случае операторы сгруппировались между собой и спланировали, как будет предоставляться связь в населенных пунктах, если там будет какой-нибудь, например, региональный или локальный блекаут. В этом случае населенный пункт разделен на части, между каждым оператором", — сказал Прибитько.

Он добавил, что в кризисных ситуациях и речи о конкуренции на рынке мобильной связи нет. Все команды объединяют свои усилия для того, чтобы их абоненты оставались на связи.

"Каждый оператор, понимая территорию, где должна быть обеспечена связь будет направлять технические команды с генераторами, для того чтобы, по меньшей мере, трое суток, за счет генератора базовые станции могли работать", — рассказал Прибитько.

План рассчитан на три дня, в самый сложный период и будет применен, когда на большой части какой-либо из областей Украины будет отсутствовать свет.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что по словам министра энергетики Германа Галущенко блекаут Украине пока не грозит. Однако не стоит забывать и тот факт, что российские террористы продолжают избивать по энергетике.