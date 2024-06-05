Укр

Зимой придется выезжать из городов? Бывший министр энергетики объяснил нашумевшее заявление

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Коллаж "Телеграфа"

Людям нужно заранее продумывать планы на будущую зиму

Зима в этом году может быть тяжелой, с длительными отключениями света и отопления, в связи с постоянными обстрелами энергосистемы Украины. Потому людям стоит задуматься над планом "Б", чтобы можно было переехать из городов в села, где есть отопление дровами.

Об этом экс-министр энергетики Украины Иван Плачков рассказал "Телеграфу" во время блиц-интервью: "Что дальше будет с ценами на свет и почему на зиму лучше уехать из города: экс-министр энергетики о том, "чего не скажет власть".

Журналист напомнил собеседнику одно из его последних интервью, в котором он наделал шума высказыванием, что в перспективе нужно выезжать из городов в села, где есть отопление дровами. Из этого исходит вопрос — действительно ли ситуация так плоха?

"Я говорил именно о зиме. Ну, смотрите, если взять город Харьков. Что будут делать харьковчане при температуре –20 градусов без отопления? Ну, скажите, пожалуйста, что им делать? А что делать, если в городках будет какое-нибудь попадание по подстанции и люди будут оставаться без электроэнергии на 15 часов? Это будет Алчевск. Поэтому я призвал на всякий случай иметь план "Б". Мы слышим, что все стабилизируют, все будет хорошо. Но ведь вы видите, что происходит? И ситуация не зависит от премьер-министра или президента. Мы знаем, от кого это зависит", — пояснил свое заявление Плачков.

Он добавил, что очередная массированная ракетная атака может привести к тому, что тепла и электроэнергии вовсе не станет. В связи с этим, людям нужно заранее продумывать планы на будущую зиму.

"Поэтому, во-первых, нужно договориться со знакомыми, родными в сельской местности, чтобы хотя бы на время иметь возможность уехать или вывезти детей и стариков.

Во-вторых, сейчас нужно готовить пункты незламности на много человек — не десятки, сотни. С генераторами, отоплением и т.д. Это же война, это жестокая война", — рекомендует собеседник издания.

Плачков подчеркнул, что взрослые люди, вероятно, останутся в городах и продолжат работать. Однако рисковать детьми и пожилыми людьми нельзя.

"Давайте не будем паниковать, а будем готовиться. Я понимаю, что это не может сказать президент или премьер-министр, а могу", — подытожил Плачков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ситуация с отключениями света может измениться уже в осенью.

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#Украина #Зима #Отключение света #Иван Плачков