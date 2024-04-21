Будет ли в Украине блекаут: министр сделал четкое заявление и указал на важный нюанс

Украина должна быть готова к любым сценариям

Российские оккупанты продолжают атаковать энергетические объекты, но их планы не будут воплощены в жизнь — тотального блекаута в Украине не будет. Энергетики делают для этого все возможное.

Об этом в эфире телемарафона сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, есть и очевидная плохая новость — захватчики будут продолжать обстрелы.

"К сожалению, нет никаких сомнений в том, что атаки врага будут продолжаться. Однако энергосистема целостная. Тотального блекаута в стране не будет", — отметил Галущенко.

Он также добавил, что наша страна должна быть готова к любым сценариям. Однако энергетики делают все, что в их силах, чтобы украинцы оставалась со светом даже после сильных обстрелов.

"Как уже показывает опыт прошлого календарного года, мы свое слово держим", – подчеркнул министр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11 апреля во время массированной атаки по Украине российские оккупанты уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области. Она являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.