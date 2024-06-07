Прогноз может измениться: в "Укрэнерго" рассказали, ждать ли украинцам тотального блэкаута

Пока в стране действуют графики аварийных отключений

Пока не предусматривается возможность блэкаута в Украине. Продолжаются только контролируемые отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в компании "Укрэнерго", пишет "РБК-Украина". Там подчеркнули, что блэкаут — это большая системная авария, при которой баланс между имеющейся энергией в системе и потреблением нарушен, и "Укрэнерго" не контролирует работу системы.

Также отметили, что не стоит путать блэкаут с контролируемыми отключениями. В "Укрэнерго" подчеркнули, что именно они используются для сбалансирования системы в условиях дефицита электроэнергии.

"В настоящее время "Укрэнерго" не предусматривает возможность такой системной аварии в энергосистеме Украины, а также в отдельных ее регионах. Безусловно, это прогноз без учета возможных российских массовых обстрелов", — сообщили в компании.

Как известно, в Украине в ноябре 2022 уже был блэкаут. Тогда из-за российских ракетных ударов от электросети отключились Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. Во всех регионах начались аварийные отключения света.

Следует отметить, что, по данным "Укрэнерго", в пятницу, 7 июня, прогнозируется дефицит в энергосистеме. Поэтому лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00. При превышении лимитов потребления будут применяться графики аварийных отключений.

В свою очередь в компании ДТЭК сообщили, что 7 июня в Киеве, Киевщине, Одесщине, Донеччине, Днепропетровщине по указанию "Укрэнерго" на протяжении всех суток будут действовать графики отключений. А в столице выделенных лимитов хватит на 75% потребностей города.

Напомним, глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в Украине может улучшиться ситуация в энергосистеме, но ненадолго. В ночь с 7 на 8 июня заработает дополнительный блок на атомной электростанции.