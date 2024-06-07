Якщо буде повний блекаут: оператори розповіли, скільки в Україні протримається мобільний зв'язок

Оператори згрупувалися між собою

Мобільний зв’язок працюватиме протягом трьох днів, якщо в Україні таки станеться блекаут, попри заяви компанії "Укренерго" про те, що цього не буде. Нині мобільні оператори спільно готуються до можливих тотальних відключень світла.

Про це в етері телемарафону розповів директор директорату електронних комунікацій та радіочастотного спектра Мінцифри Станіслав Прибитько, передає телеканал "Ми — Україна". Він зазначив, що на випадок блекауту міста розподілені між операторами мобільного зв’язку.

"В цьому випадку оператори згрупувалися між собою і спланували, як буде надаватися зв’язок у населених пунктах, якщо там буде якийсь, наприклад, регіональний або локальний блекаут. У цьому випадку населений пункт розділений на частини, між кожним оператором", — мовив Прибитько.

Він додав, що в кризових ситуаціях жодної мови про конкуренцію на ринку мобільного зв'язку немає. Всі команди об'єднують свої зусилля, для того, щоб їх абоненти залишалися на зв’язку.

"Кожен оператор, розуміючи територію, де забезпечує зв’язок буде направляти технічні команди з генераторами, для того, щоб, щонайменше, три доби, за рахунок генератора базові станції могли працювати", — розповів Прибитько.

План розрахований на три дні, у найскладніший період і буде застосований, коли на великій частині якоїсь з областей України буде відсутнє світло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що за словами міністра енергетики Германа Галущенка блекаут Україні наразі не загрожує. Проте, не варто забувати й той факт, що російські терористи продовжують бити по енергетиці.