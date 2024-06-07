Почему в Киеве и Одессе никогда не будут такие же графики, как у остальных: объяснил экс-министр энергетики

Бывший министр назвал регионы, которые сегодня страдают больше всего из-за отключений света

Отключения света по всей стране не одинаковые и не могут такими быть. Например, жители Киева находятся без света дольше, чем в других регионах и на то есть определенные причины.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков. По его словам, наибольшие проблемы с энергоснабжением испытывает юг Украины.

По словам бывшего министра, технически невозможно сделать так, чтобы графики отключений были одинаковыми для всех регионов. Зависит это как от уровня потребления, так и от других факторов.

"Регионы разные, разная степень надежности электроснабжения, разная структура потребителей и т. д. Не может, например, в Киеве быть такая же ситуация как в каком-то районном центре, потому разная структура потребления", – отметил Иван Плачков.

Отдельно он прокомментировал ситуацию в южных регионах. По его словам, на протяжении всего периода независимости там была ненадежная схема электроснабжения. Из-за этого юг страны сейчас страдает больше всего.

Напомним, что графики отключений света в Украине могут стать мягче. АЭС вводит дополнительный блок в работу, а это поможет энергосистеме снять нагрузку, которая есть сейчас.

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