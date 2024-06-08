Когда электричества нет, уже не важно, сколько оно стоит, — эксперт рассказал о блекаутах, несправедливых отключениях и как согреться зимой

Геннадий Рябцев прокомментировал самые большие опасения украинцев и объяснил, что происходит в энергосистеме Украины

Украинцы активно обсуждают отключение света. Будет ли зимой блекаут? Отключение – это попытка оправдать повышение цен на электроєнергию? Вот изменят формулу расчета лимитов, и в Киеве будет меньше отключений? А в регионах?

"Телеграф" поговорил о наших страхах и реальной ситуации с доктором наук по государственному управлению, профессором Киево-Могилянской школы управления, работающим на стыке общественного управления, экономики и энергетики Геннадием Рябцевым.

"У нас не было ни одного блекаута"

– Мы сегодня жонглируем термином "блекаут". Что это такое?

– Состояние энергосистемы, после которого она не может восстановиться. В энергосистеме возникает сбой, и у нее нет никакой возможности преодолеть этот сбой, то есть вернуться в режим нормального функционирования.

– То есть за войну у нас…

– …не было ни одного блекаута.

У нас не было состояния, при котором "Укрэнерго", как оператор системы передачи электроэнергии, терял бы над ней контроль.

Ситуация была близка к блекауту в 2022 году, когда в диспетчерскую "Укрэнерго" метили несколько дронов. В саму диспетчерскую они не попали, потом ее перенесли в другое место. Пострадал жилой дом, в который попал дрон, и ДТЭковская башня, в которую врезался другой.

Если бы они тогда попали в диспетчерскую "Укрэнерго", возникла бы угроза блекаута. Потому что потерявшая управляемость система не может віполнять свою работу и балансировать ситуацию, как сейчас делает "Укрэнерго" и "Облэнерго".

Геннадий Рябцев успокаивает: коллапса энергосистемы нет, ситуация контролируется

– Опять же, что такое сбалансировать систему в наших реалиях?

– Если прогнозируется нехватка электрической энергии, то есть, недостаточная ее генерация, Украина распределяет эту нехватку по регионам пропорционально количеству потребителей и ограничивает энергопотребление.

Как только электрическая энергия появляется в достаточном количестве, энергопитание возвращается всем потребителям. То есть система управляема, подконтрольна. Да, отключение электроэнергии является неприятностью для потребителей. Но это не коллапс системы или блекаут. Просто мы потеряли не менее 8 ГВт энергогенерации.

– Недавно на официальном уровне была озвучена уже цифра в 9 ГВт.

– Я и говорю о не менее 8 ГВт. Но Financial Times насчитали у нас разрушений на 25 ГВт. Как они считали, непонятно, потому что у нас до вторжения в пиковые часы потреблялось максимум 20 ГВт.

– То есть коллеги на бумаге сделали нам блекаут….

– Они "уничтожили" больше энергогенерирующих мощностей, чем россияне наших самолетов.

"Тыла у нас нет"

– Сегодня еще одна тема для обсуждений и страхов – что зимой некоторые города или даже общины останутся без света вообще.

– То есть – может ли быть, что "Укрэнерго" не сможет поставлять электроэнергию в какой-то город?

– Да. Мы говорим о тыловых городах, ситуация на прифронтовых территориях ясна.

– Тыла у нас нет, учитывая, куда летят крылатые ракеты воздушного базирования. Харьков – это тыл или не тыл? У Харькова сложнейшая ситуация, потому что там очень трудно обеспечить работоспособность линии электропередачи. В самом городе объектов энергогенерации почти не осталось, там нужны высоковольтные линии энергопередач.

Если говорить о других городах, то здесь нас спасает огромная разветвленность разнообразных электрических сетей, существовавших до вторжения и большинство которых и сейчас работает.

Нет такого, чтобы более или менее крупный по населению город снабжался только одной линией электропередач. Помните, когда была повреждена Трипольская ТЭС, многие говорили о том, что все плохо, потому что именно она якобы обеспечивает Киев электроэнергией? Но свет есть. Так же – с другими городами.

Сложно было бы, будь у нас одна линия электропередачи. Как, например, на ЗАЭС. Там единственная высоковольтная линия постоянно находится под обстрелами. И вполне понятно, что ее постоянно повреждают и энергоснабжение прерывается. Но ведь и ее энергетики тут же чинят. То есть, даже на оккупированную АЭС возобновляется энергоснабжение. А в любом населенном пункте линий передач несколько.

Их повреждение может произойти даже из-за непогоды. Два дня назад из-за непогоды было обесточено более 230 населенных пунктов. Но есть аварийные бригады. И в таких случаях аварийная бригада выезжает на место, и в большинстве случаев энергоснабжение возобновляется в течение суток.

Что касается прифронтовых территорий, то "Укрэнерго" в своих сводках постоянно говорит о 400+ обесточенных населенных пунктах. Это в основном Донецкая область и отчасти Харьковская.

"Все зависит от инициативы на местах"

– Еще она тема, которая вызывает опасения – повторное повышение тарифов на электроэнергию.

– На это, пожалуйста, вообще не обращайте внимания. Вопрос стоит иначе: будет ли электрическая энергия в нужном количестве? Если электрической энергии не будет, то любой потребитель будет платить гораздо больше. Сейчас за окном рядом работает бензиновый генератор. Он потребляет минимум два литра бензина в час — 2х60 — 120 грн в час. То есть мы платим за киловатт-час, а здесь 5 кВт*ч. 120:5=24. То есть 24 грн платит потребитель за 1 кВт*ч электрической энергии, которую ему дает генератор. А у нас сейчас электроэнергия стоит 4,32 грн/кВт*ч. Поэтому когда электрической энергии нет, то уже не становится вопрос, сколько она стоит. Главное, чтобы она была.

Есть еще один момент – никто не собирается менять очень часто эту стоимость, потому что это же вопрос администрирования – нужно менять систему биллинга, расчеты и все остальное. Смысла в этом нет. Если бы в правительстве хотели бы поставить более высокую цену, они бы давно это сделали.

– Вторая важная большая тема – тепло. Мы знаем, что сейчас города пытаются построить котельные, как альтернативные источники отопления. А правительство пытается их находить, покупать, поставлять. Какие, по вашему мнению, у нас перспективы на зиму?

– Там, где нет централизованного теплоснабжения, где все зависит от инициативы на местах, все будет нормально. Потому что там все зависит от того, есть ли индивидуальный тепловой пункт дома или нет, а не от какого-то теплокоммунэнерго.

А вот в городах, где преобладает централизованное теплоснабжение, могут возникнуть существенные проблемы. Для того чтобы оно функционировало, нужна энергия. В том числе – электрическая, чтобы работали насосы, система водоснабжения и водоотвода.

Здесь многое зависит от органов самоуправления – как они будут к этому относиться, формально или исходя из реальных обстоятельств.

К примеру, появилась новость, что в Киеве собираются установить шесть мини-ТЭЦ. Ну да, конечно, их установят в спальных районах, но они не заменят ТЭС-5 и ТЭС-6, если что-то произойдет. Поэтому этого, безусловно, недостаточно.

Не исключена ситуация, когда температура теплоносителя в системах централизованного теплообеспечения будет минимальной – достаточной только для того, чтобы система не замерзала. Поэтому нужно не только рассказывать о том, как плохая власть, но и думать, что сделать, чтобы компенсировать возможные проблемы от этой плохой власти.

– Логичный вопрос: что жители многоквартирных домов сейчас могут сделать?

– Тепловое изолирование помещений, в которых вы будете находиться в течение зимнего сезона. Имеем в виду, прежде всего, внутреннее изолирование окон. Есть специальная теплоизолирующая плёнка, ее желательно использовать.

Второй по потере тепловой энергии объект – дверь. Если есть возможность, стоит установить тамбурную дверь – двойную. Утеплить фасады. Сейчас это делают в разных ОСББ. И это особенно важно, если стены ориентированы на север и для тех стен, которые по опыту больше промерзают зимой.

Следующее – теплоотражающие пленки по батареям, конвекторам. Позаботиться о дополнительных конвекторах, которые не тянут много энергии. Я всегда советую покупать тепловентиляторы.

– Обычные, самые простые?

– Да, привычный вентилятор, гонящий воздух сквозь раскаленную проволоку. И благодаря этому в комнате достаточно быстро поднимается температура.

Экологи рассказывают нам, что таким образом выжигается кислород в комнате. Ну да, если вы не будете проветривать помещение, то где-то через несколько лет у вас в этом помещении наступит духота. Но если вы иногда все же делаете проветривание, то никакого вреда этот тепловентилятор приносить не будет.

Еще стоит запастись всеми возможными средствами для обеспечения собственной энергетической автономности – от разных павербанков и аккумуляторных батарей до генераторов, если речь не идет о многоквартирных домах. Здесь нужно всегда помнить о технике безопасности и, конечно, не запускать дизельный генератор внутри помещения. Ну хотя бы на открытом балконе, и то – соседи не будут очень этому рады.

Если вы планируете пользоваться аккумуляторными батареями, то не самодельными, а в промышленном исполнении. К сожалению, в нашем доме есть трагический случай, когда в прошлом отопительном сезоне у нас на первом этаже взорвался в квартире самодельный аккумулятор. Погибла вся семья. Люди интеллигентные, образованные, и вот так случилось.

Но это значит, что нужно заботиться о технике безопасности: перед тем как что-то покупать или устанавливать, много читать. Читать об этом типе батареи, о производителе, читать инструкцию по эксплуатации. И соблюдать все нормы перед тем, как что-то делать.

– То есть понимать риски и брать ответственность за свое тепло и жизнь на себя.

– Да. Это касается всего и общения с ЖЭКами, представителями власти в территориальных общинах и т.д. У нас не Советский Союз, когда Совмин все решал. Не дело центрального правительства государства, по большому счету, заниматься утеплением домов. Он может что-то простимулировать, что-то разрешить или запретить.

Органы местного самоуправления, райсоветы, территориальные общины, районные советы в городах – это необходимый для решения данных вопросов уровень, не выше.

"От каждого многое зависит"

– Еще один "народный вопрос", который мне сегодня в разговоре задала соседка по дому: почему они нас начали весной обстреливать? Какой в этом смысл?

– После первых ударов у меня сложилось мнение, что это просто истерическая реакция на потери российских НПЗ. Но поскольку с тех пор было шесть ударов, то это уже не истерика. Возможно, была поставлена задача исправить "ошибки", когда стреляли не туда по нашей энергетике в 2022-2023 гг.

Но если просто взять количество ракет, которое было выпущено, например, по Бурштынской ТЭС, то они стоят в несколько раз больше стоимости самой ТЭС. Россия количество денежных средств не считает. Это не о логике или расчете. Это о том, почему Россия уничтожает все наши некогда русскоязычные регионы, оставляя после себя выжженную землю. Как это объяснимо?

– Наши военные жалуются в Twitter, что не могут из-за внеплановых отключений подзарядить важную технику. Ибо идет превышение лимитов нами.

– Здесь важно понимать, что от каждого многое зависит. Одна выключенная лампочка – но всеми украинцами — может сэкономить электрическую энергию одного атомного энергоблока. И это легко подсчитать, даже если это энергосберегающие лампочки.

Но, чтобы такое было возможно, у нас должно сформироваться такое же энергоэффективное сознание, как в любом государстве Европейского Союза. Когда в 2021 году в ЕС произошел энергетический кризис, нужно было сократить энергопотребление. И оно было сокращено на 15%.

У нас же сколько YASNO и "Укрэнерго" не призывали экономить — не действует. Это действовало в 2022 году – на волне патриотизма. А сейчас всем безразлично.

Почему еще подняли цены на электроэнергию – как хоть какой-то стимул экономить.

– Эксперты называют дату 24 июня как ту, которая изменит "несправедливость" отключений.

– Речь о постановлении правительства №600 и о том, что сейчас большое количество предприятий записали себя в объекты критической инфраструктуры. Оказалось, что Национальный цирк – это предприятие критической инфраструктуры, которое нельзя отключать. И таких примеров много.

Поэтому местные власти должны пересмотреть и обновить перечни объектов критической инфраструктуры, чтобы распределение лимитов было более справедливым. Насколько этот список уменьшится, я не могу сказать, но он уменьшится, это точно.

– Однако в Киеве все равно будет больший перечень таких объектов, и ситуация пропорционально другим городам не сбалансируется.

– Да, мы много слышим о несправедливом распределении света по отношению к Киеву. Но по Киеву сегодня обеспечивается спрос на 80%, а по Киевской области, например, – на 68%.