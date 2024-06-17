"Нужно действовать уже сейчас": эксперт объяснил, как украинским общинам не остаться без тепла зимой

Закупить или договориться о поставках от партнеров оборудования это первый шаг

Несмотря на проблемы со светом, закупленное государством или предоставленное партнерами оборудование в некоторых городах не работает уже год. В преддверии холодов украинским общинам, которые желают жить с теплом, нужно овладеть и применять такой инструмент, как контроль за действиями чиновников.

Об этом сказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии для материала "Телеграфа" под названием "Миссия — пережить зиму: спасут ли мини-котельные и что для этого нужно"

Таким образом Попенко прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Харьковской области. По его словам, украинцам нужно активно действовать уже сейчас, чтобы оборудование, которое было поставлено в общины, подключили, и оно начало работать.

"В Харькове предлагают поставить контейнерные котельные, и это совершенно верный шаг. Это нужно делать прямо сейчас, более того – это нужно было делать еще год-два назад. То же – с газопоршневыми установками (когенерационными, способными генерировать и электроэнергию, и тепло). Эти установки в общинах стоят по году не подключенными. По моей информации, из 90 переданных USAID установок подключены единицы", – говорит эксперт.

По этому, отмечает он, закупить или договориться о поставках от партнеров оборудования это первый шаг. А дальше украинцам, желающим быть зимой с теплом, стоит взять все процессы под свой контроль.

"Община выбирает местную власть, поэтому местные власти реагируют на запросы общин. Нужно влиять на них и заранее поднимать вопрос отопления, – говорит Попенко. Одна из причин того, что оборудование не было установлено — потому что община не знает, как это сделать правильно, и страх перед проверками в этом году был больше страха холодной зимы. Вторая причина – финансы. Для того чтобы установить газопоршневую установку, нужно от 4-5 до 30 млн грн. И 4-5 месяцев на разработку проекта, выполнение строительных работ и подключение. Человек может написать запрос местному депутату, народному, мэру. Не надо ждать, пока придет зима и начнутся проблемы, – подытоживает он.

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