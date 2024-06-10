Какие предприятия могут рассчитывать на экономическое бронирование работников: нардеп дал ответ

Ключевыми вещами является наличие государственных контрактов на выполнение тех или иных работ

В Украине приняли новый закон о мобилизации, согласно которому все мужчины от 18 до 60 лет должны стать на военный учет и обновить свои данные в ТЦК. Но в Украине тоже могут забронировать людей. Какие компании могут рассчитывать на экономическое бронирование работников?

Ответ на этот вопрос дал член комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке, народный депутат Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина". Его спросили, как с новыми правилами бронирования, будет определяться, критически важно частное предприятие, или нет. Он ответил, что нет разницы между государственным и частным предприятием.

"Если с точки зрения конкретного министерства, к предмету ведения которого относится деятельность этого предприятия, оно будет признано критическим, то работники этого предприятия будут иметь право на бронирование. Причем в тех объемах, которые предусмотрены этим постановлением", — говорит Вениславский.

То есть постановление не разграничивает, что в энергетической сфере только государственные или коммунальные предприятия имеют право на 100% бронирование. Имеют право и частные предприятия, занимающиеся энергетическим оборудованием, восстановлением энергетики, фортификационными сооружениями.

Но конкретный перечень критически важных предприятий будет определять конкретное министерство и подавать эту информацию в Министерство экономики. Когда мы говорим о предприятии ВПК, то ключевыми вещами является наличие государственных контрактов на выполнение тех или иных работ, продукции, образцов вооружения, боеприпасов и т.д. И действующий контракт дает основания вместе с другими обстоятельствами, говорить о том, что предприятие будет критически важным.

У депутата спросили, как узнать, что продуктовые супермаркеты подпадают под критерий бронирования и нужно ли обращаться в соответствующее министерство.

"Предприятие обращается в соответствующее министерство, демонстрирует, что оно подпадает под те критерии, которые мы предусмотрели и в законе, и сейчас – постановлением Кабинета министров. А дальше министерство проверяет и вносит это предприятие в перечень критически важных, что является основанием для дальнейшего бронирования работников в тех объемах, которые определены постановлением", — отметил нардеп.

Но во время работы над законом о мобилизации депутаты обратили внимание, что не могут быть ситуации, когда работники торговых супермаркетов – например, уборщики – на 100% забронированы. Потому что есть ряд должностей на предприятии, которые не являются критически важными для его функционирования. Во-вторых, есть много профессий, которые могут быть замещены либо военнообязанными, либо женщинами.

"Поэтому мы обращали внимание Кабинета министров, Министерства экономики, чтобы таких случаев, которые будут иметь социально негативную реакцию, не допускать и чтобы не было таких злоупотреблений", — заявил он.

Закон о мобилизации

Мобилизация в новом законе предлагается с 25 до 60 лет. Граждане с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.

Оформление внутреннего или загранпаспорта гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет будет осуществляться при наличии у указанных лиц военно-учетных документов.

Со дня вступления в силу документа все признанные ограниченно пригодными должны повторно пройти ВВК.

Кроме того, вводится ограничение права вождения авто для уклоняющихся. Согласно новому закону ТЦК получит данные от МВД об автомобилях в собственности украинцев и компаний для их мобилизации. Сколько автомобилей мобилизуют по каждой области, определит местная администрация. Забирать смогут транспортные средства, если у человека их больше одного. Военно-транспортная обязанность будет распространяться на водные средства, тракторы и другую сельскохозяйственную технику.

Если мужчина не платит алименты, теперь его могут мобилизовать. Ведь ТЦК получат доступ к базе данных о задолженности.

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