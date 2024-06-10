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С какими индивидуальными особенностями не мобилизуют в ВСУ: актуальный список

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине

Такие граждане не подлежат мобилизации

В Минобороны Украины уточнили список болезней, с которыми военнообязанного не могут мобилизовать в армию. Среди них есть и пороки развития.

"Телеграф", ссылаясь на приказ Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, рассказывает о них.

Какие пороки развития и хромосомные нарушения освобождают от мобилизации

Непригодными к военной службе признаются лица с врожденными пороками развития со значительными нарушениями функций:

  • врожденные пороки развития нервной системы;
  • врожденные пороки развития глаза, уха, лица и шеи;
  • врожденные пороки развития системы кровообращения;
  • врожденные пороки развития органов дыхания;
  • щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;
  • целиакия;
  • врожденные пороки развития половых органов;
  • врожденные пороки развития мочевой системы;
  • врожденные пороки развития и деформации костно-мышечной системы;
  • другие врожденные пороки развития;
  • хромосомные аномалии.

Напомним, ранее мы писали о том, каким нужно быть алкоголиком, чтобы вас не мобилизовали.

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