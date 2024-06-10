С какими индивидуальными особенностями не мобилизуют в ВСУ: актуальный список
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Такие граждане не подлежат мобилизации
В Минобороны Украины уточнили список болезней, с которыми военнообязанного не могут мобилизовать в армию. Среди них есть и пороки развития.
"Телеграф", ссылаясь на приказ Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, рассказывает о них.
Какие пороки развития и хромосомные нарушения освобождают от мобилизации
Непригодными к военной службе признаются лица с врожденными пороками развития со значительными нарушениями функций:
- врожденные пороки развития нервной системы;
- врожденные пороки развития глаза, уха, лица и шеи;
- врожденные пороки развития системы кровообращения;
- врожденные пороки развития органов дыхания;
- щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;
- целиакия;
- врожденные пороки развития половых органов;
- врожденные пороки развития мочевой системы;
- врожденные пороки развития и деформации костно-мышечной системы;
- другие врожденные пороки развития;
- хромосомные аномалии.
Напомним, ранее мы писали о том, каким нужно быть алкоголиком, чтобы вас не мобилизовали.