С какими индивидуальными особенностями не мобилизуют в ВСУ: актуальный список

Такие граждане не подлежат мобилизации

В Минобороны Украины уточнили список болезней, с которыми военнообязанного не могут мобилизовать в армию. Среди них есть и пороки развития.

"Телеграф", ссылаясь на приказ Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, рассказывает о них.

Какие пороки развития и хромосомные нарушения освобождают от мобилизации

Непригодными к военной службе признаются лица с врожденными пороками развития со значительными нарушениями функций:

врожденные пороки развития нервной системы;

врожденные пороки развития глаза, уха, лица и шеи;

врожденные пороки развития системы кровообращения;

врожденные пороки развития органов дыхания;

щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;

целиакия;

врожденные пороки развития половых органов;

врожденные пороки развития мочевой системы;

врожденные пороки развития и деформации костно-мышечной системы;

другие врожденные пороки развития;

хромосомные аномалии.

Напомним, ранее мы писали о том, каким нужно быть алкоголиком, чтобы вас не мобилизовали.