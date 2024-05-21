Круглосуточные повестки, правила для женщин и не только: главные изменения мобилизации в Украине от Кабмина

Новые постановления разъясняют важные процессы мобилизации

Кабинет министров Украины на днях принял ряд постановлений, направленных на мобилизацию. Очевидно, что они должны работать в связке с новым мобилизационным законом, вступившим в силу 18 мая.

"Телеграф" рассказывает о главном из новых решений Правительства. О них важно знать.

Повестки по почте

Постановление Кабинета министров №560 от 16 мая 2024 года "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период" гласит, что повестка о вызове резервиста или военнообязанного в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдел или соответствующее подразделение разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ может быть направлена указанными органами военного управления (органами) средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением (почтовым отправлением с объявлением ценности с описанием вложения) с уведомлением о вручении на адрес его места жительства.

Такие документы будут считаться врученными после:

получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией и/или документами от почтового оператора;

проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или проставление отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенному этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;

проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК другой адрес места жительства.

Когда повестки считаются врученными

Кроме случаев отправки по почте, о которых мы писали выше, такие документы могут вручать и вживую. В случае личного вручения повестки надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК считается:

личная подпись о получении повестки;

видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием;

видеофиксация отказа от получения повестки или отказа от общения с уполномоченным лицом.

Когда начнут рассылать повестки

Согласно тому же постановлению, повестки о вызове резервиста или военнообязанного в ТЦК начнут рассылать по истечении 60 дней, отведенных законодательством на уточнение своих учетных данных, в том числе адреса места жительства.

Повестки будут выдавать круглосуточно

Вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, ТЦК, на блокпостах и пунктах пропуска через границу.

Какие данные должны указать в повестке

В повестке обязательно должно быть указано:

фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;

наименование районного (городского) ТЦК и СП или его отделов или соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или

регионального органа СБУ, выдавшего повестку;

цель вызова в ТЦК;

место, день и время явки по вызову;

подпись (квалифицированная электронная подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку, дата подписи;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Новые обязанности для работодателей

Постановлением Кабмина №560 на работодателя возлагаются обязательства не только выдавать работникам повестки, но и обеспечивать их прибытие в ТЦК. Делать это нужно после получения распоряжения от ТЦК или местной администрации. Также работодатель в трехдневный срок должен уведомлять соответствующее отделение ТЦК о результатах оповещения и выполнения требований закона военнообязанными. Также работодатели должны информировать ТЦК о работниках, которые будут отказываться от получения повесток, и тех, кто написал заявление на увольнение. Если же предприниматель не выполняет возложенные на него обязанности по уведомлению, обеспечению прибытия лиц в ТЦК, то на предприятие могут прийти сами военкомы.

Сколько действителен вывод ВВК для военнообязанных

Выводы военно-врачебной комиссии для военнообязанных граждан действительны 5 лет в мирное время. Во время мобилизации или военного положения такое медицинское заключение о годности действует год. Такие сроки прописаны в постановлении Кабмина от 16 мая 2024 г. №560.

Лица, не проходившие медицинскую комиссию, или те, у кого истек срок действия справки о пригодности к военной службе, должны пройти военно-врачебную комиссию еще раз. Граждане Украины, которые после объявления мобилизации прибыли в ТЦК и СП для уточнения своих учетных данных, на медицинское освидетельствование не направляются. На медицинское освидетельствование граждан, которые уточнили данные, будут вызывать повесткой.

Украинцы, которые выехали за границу, должны встать на учет

Постановление Кабмина от 16 мая 2024 года №563 предусматривает, что находящиеся за рубежом мужчины подлежат военному учету на тех же основаниях, что и мужчины в Украине. Граждане, которые ранее были сняты с военного учета из-за выезда за границу сроком более 3 месяцев, обязаны лично явиться в ТЦК, орган СБУ, или соответствующие подразделения разведывательных органов по их выбору для постановки на учет. На это у них есть срок до 16 июня — 30 дней со дня вступления в силу соответствующего постановления Кабинета министров.

Мобилизация для женщин

Постановление Кабмина от 16 мая №563 исключило норму, благодаря которой женщины-медики и фармацевты могли устроиться на работу как невоеннообязанные до конца 2026 года.

После исключения вышеуказанной нормы женщины-медики теперь не могут трудоустроиться как невоеннообязанные. Если они хотят устроиться на работу или работать дальше они должны встать на воинский учет.

Это не касается женщин, имеющих специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Минобороны. Такие лица берутся на военный учет военнообязанных по их желанию на общих началах, определенных настоящим Порядком.

Бронь для IT-шников

Правительство Украины разрешило бронировать работников IT-предприятий. Но только тех, что определены как критически важные.

Согласно документу №555, работники предприятий, предоставляющих электронные коммуникационные услуги или услуги доступа к электронным коммуникационным сетям и их инфраструктуре, определенные Минцифры критически важными в сфере цифровизации, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

Изменена также норма абзацев 7 и 9 п. 7, которые ранее касались только бронирования в топливно-энергетическом комплексе. Согласно ей, теперь работники энергетического сектора также будут бронироваться без ограничений.

Ранее "Телеграф" писал, что новое приложение "Резерв+" планируют добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию для военнообязанных. Это должно произойти в ближайших обновлениях.