"За месяц, как за последние полгода": в Раде заявили о росте темпов мобилизации

По мнению нардепа, мобилизованные могут остаться без снарядов

В Украине выросли темпы мобилизации. Это произошло на фоне вступления в действие нового закона о мобилизации.

Об этом в интервью Radio NV сообщил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Он оценил, насколько увеличилось количество мобилизованных.

"За последний месяц мы набрали, пожалуй, как за последние полгода. За последние четыре месяца. У нас в мае был самый большой [набор]", — заявил Костенко.

В то же время нардеп подчеркнул, что те люди, которых мобилизовали в армию, могут остаться без боеприпасов или дронов. По его словам, так происходит потому, что инженеры, которые их делали, "будут рядом с ними где-то на поле боя сражаться". Поэтому Костенко высказался за бронирование людей, работающих в оборонно-промышленном комплексе.

Напомним, народный депутат Валентин Наливайченко заявил о том, что срок обучения мобилизованных военнослужащих, присоединившихся к Силам обороны после вступления в действие обновленного закона о мобилизации, сокращают с двух месяцев до полутора. Все якобы из-за бешеного наплыва мобилизованных.