Укр

Просто пить мало: каким нужно быть алкоголиком, чтобы вас не мобилизовали

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Это новые изменения в процесс мобилизации Новость обновлена 09 июня 2024, 21:07
Это новые изменения в процесс мобилизации. Фото Коллаж "Телеграфа"

Люди с зависимостями тоже могут стать в ряды ВСУ, но есть определенные нюансы

Мужчины с алкогольной зависимостью ранее имели статус "ограниченно пригодный", но после его отмены могут стать пригодными к службе. Однако это не касается людей со стойкими психическими расстройствами из-за употребления психоактивных веществ, в частности, алкогольных напитков.

"Телеграф" сообщает, что должно было просто пить, чтобы избежать мобилизации. В "Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" указано, кого могут призвать, а кого — нет.

По действующему законодательству, к службе в Силах обороны считаются непригодными люди, у которых появились стойкие психические расстройства из-за употребления психоактивных веществ. То есть алкоголя или наркотических веществ. Такие лица исключаются из военного учета. Об этом говорится в статье 15 приложения 1 к "Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

В случае, если из-за алкогольной зависимости появились легкие психические проявления, то это не считается основанием для исключения из военного учета. Такие граждане считаются пригодными для службы в:

  • территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);
  • воинских частях обеспечения;
  • учебных центрах;
  • подразделения связи;
  • военных высших учебных заведениях (ВУЗах);
  • подразделениях оперативного обеспечения;
  • медицинских подразделениях;
  • охране;
  • подразделениях логистики

У людей с алкогольной зависимостью могут быть сопутствующие заболевания. Поэтому граждан, у которых есть болезни из перечня, не призывают.

Ранее "Телеграф" сообщал о мобилизации мужчин с психическими расстройствами. В Минздраве рассказали, на что обращают внимание врачи.

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#Алкоголь #Мобилизация