Просто пить мало: каким нужно быть алкоголиком, чтобы вас не мобилизовали
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Люди с зависимостями тоже могут стать в ряды ВСУ, но есть определенные нюансы
Мужчины с алкогольной зависимостью ранее имели статус "ограниченно пригодный", но после его отмены могут стать пригодными к службе. Однако это не касается людей со стойкими психическими расстройствами из-за употребления психоактивных веществ, в частности, алкогольных напитков.
"Телеграф" сообщает, что должно было просто пить, чтобы избежать мобилизации. В "Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" указано, кого могут призвать, а кого — нет.
По действующему законодательству, к службе в Силах обороны считаются непригодными люди, у которых появились стойкие психические расстройства из-за употребления психоактивных веществ. То есть алкоголя или наркотических веществ. Такие лица исключаются из военного учета. Об этом говорится в статье 15 приложения 1 к "Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".
В случае, если из-за алкогольной зависимости появились легкие психические проявления, то это не считается основанием для исключения из военного учета. Такие граждане считаются пригодными для службы в:
- территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);
- воинских частях обеспечения;
- учебных центрах;
- подразделения связи;
- военных высших учебных заведениях (ВУЗах);
- подразделениях оперативного обеспечения;
- медицинских подразделениях;
- охране;
- подразделениях логистики
У людей с алкогольной зависимостью могут быть сопутствующие заболевания. Поэтому граждан, у которых есть болезни из перечня, не призывают.
Ранее "Телеграф" сообщал о мобилизации мужчин с психическими расстройствами. В Минздраве рассказали, на что обращают внимание врачи.