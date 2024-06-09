Раздача повесток на работе: в ТЦК рассказали, что изменил новый закон о мобилизации

В Украине продолжают выдавать повестки на работе

Даже до принятия нового закона о мобилизации руководители предприятий были вынуждены вести воинский учет и ставить в известность ТЦК о своих работниках. Однако теперь штрафы за невыполнение этой нормы были подняты.

Об этом рассказал спикер Полтавского ТЦК и СП, майор Роман Истомин в интервью изданию Фокус. По его словам, предприятие также должно оповещать работников о необходимости прибыть в ТЦК, если поступит такое требование.

"Если мы говорим о настоящем времени, то руководители предприятий, учреждений, организаций с получением распоряжения начальника РГА о проведении мероприятий мобилизации или распоряжения начальника ТЦК и СП о вызове резервистов и военнообязанных должны выдать приказ руководителя предприятия о проведении оповещения, перечень лиц, подлежащих оповещению, способы их доставки в ТЦК и т.п.", — сказал он.

Истомин добавил, что предприятия также должны организовать оповещение работников и выдачу им повесток под личную подпись, а затем оповестить ТЦК об их вручении, а также обеспечить явку военнообязанных в воинские части или выделить время на их поездку в ТЦК.

Также предприятия должны оповестить о сотрудниках, которые отказались от получения повестки и о тех, кто написал заявление об увольнении.

За нарушение положений законодательства положены штрафы от 34 до 59,5 тысячи гривен, платить которые будут руководители предприятий.

"Норма работала и до этого, но сейчас другим законом подняли штрафы. Кроме того, во исполнение закона вышло постановление Кабмина №560, в котором уже полностью прописаны обязанности. То есть если раньше это было в разных законах, было, возможно, немного сумбурно, то теперь четкие обязанности, четкие полномочия у руководителей предприятий", — добавил майор.

Напомним, что военнообязанный, обновивший данные в ТЦК или приложении "Резерв+" на улице, может получить повестку на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК).