Специально не ищут? Адвокат рассказал, как полиция находит тех, кто в базе розыска ТЦК

Сначала ТЦК должно направить письмо в полицию

Военнообязанные в определенных условиях могут попасть в базы розыска территориальных центров комплектования (ТЦК). Также их данные за уклонение от мобилизации могут попасть в базу АРМОР после того, как ТЦК направил письмо в полицию о неявке по повестке.

И тогда к розыску и задержанию таких лиц присоединяется полиция. О том, как проходит розыск, рассказал адвокат Руслан Ружицкий.

Он отметил, что целенаправленно человека не ищут, ведь у правоохранителей нет на это времени. Однако копы могут случайно встретить такого гражданина и проверить его по базе АРМОР.

На практике это возможно в трех ситуациях:

Полиция подходит к случайным прохожим на улице и предлагает предъявить документы. Остановка машины за нарушение ПДД. Остановка машины на блокпосте.

В 90 процентах случаев человек в базе АРМОР есть, ведь ТЦК направляет письма массово.

Отметим, что база АРМОР — это внутренняя база полиции, в которую внесены данные о людях, какие у них административные ответственности или уголовные, или находится ли они в розыске. Также в этой базе есть отдельная отметка об уклонении от мобилизации, поэтому это и есть так называемая база уклонистов.

Также есть база розыска "Гарпун", но она касается транспортных средств, находящихся под арестом номерных знаков. Потому фактически к мобилизации отношения не имеет.

Ранее "Телеграф" писал, что представители ТЦК могут манипулировать термином "розыск" в общении с лицом, чтобы доставить в центр комплектования.