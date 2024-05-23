Статус "в розыске", неправильные данные и не только: на наиболее популярные вопросы о "Резерв+" ответили в Минобороны

Приложение не нужно устанавливать действующим военным

В Минобороны подготовили ответы на наиболее популярные вопросы, возникающие у украинцев в связи с появлением нового мобильного приложения "Резерв+", который начал работать 18 мая. В подборке рассказали, кому нужно устанавливать приложение и что делать, если данные неверны.

Подборку слайдов с информацией опубликовали в своем Telegram-канале. В очередной раз отметили, что действующим военнослужащим не нужно устанавливать приложение и обновлять через него свои данные.

Кому нужно устанавливать "Резерв+"

Приложение разработано и введено исключительно для военнообязанных. Военнослужащим, ныне защищающим страну в рядах Сил обороны, приложение устанавливать не нужно. Так же как и женщинам, не состоящим на военном учете. Гражданам младше 18 или старше 60 лет, устанавливать приложение также не нужно.

Нужно ли идти в ТЦК после авторизации в "Резерв+"

Нет не нужно. Обновив свои данные в приложении, вы выполнили все требования закона. Последующая коммуникация с ТЦК происходит в обычном режиме.

Данные из реестра "Оберіг" неправильны, что делать?

Необходимо обратиться в ТЦК и СП, где вы на учете и уточнить информацию.

Что делать, если вы "в розыске"?

Необходимо обратиться в ТЦК и СП, где вы стоите на учете. Вероятно вы "в розыске" из-за нарушения правил военного учета. Однако на днях в эфире телемарафона заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказывала о том, что избавиться от такого статуса поможет обращение в службу поддержки. Она отметила, что данные в приложение вносят операторы ТЦК и СП и возможные ошибки по статусу.

Что делать, если вы военный и "в розыске"?

Такая ошибка возможна из-за человеческого фактора. Для ускорения ее исправления можно обратиться в ТЦК или СП, но это необязательно.

Проблемы с авторизацией в приложении

"Резерв+" работает в тестовом режиме. Ошибки оперативно исправляются. В Минобороны советуют попытаться обновить свои данные позже. Также обратите внимание на то, каким телефоном вы пользуетесь. Если у вас устаревшая операционная система, приложение будет работать некорректно.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно рассказывал о том, какие изменения привнес новый закон о мобилизации. В частности, мы разобрались в том, будут ли доставлять работников предприятий в ТЦК принудительно и будут ли вынуждены руководители предприятий раздавать повестки на работе.

Также мы подробно рассматривали ряд новых постановлений Кабинета Министров Украины, принятых перед вступлением в силу обновленного закона о мобилизации. Новые постановления дополняют и объясняют некоторые положения закона, усиливая мобилизационные процессы еще сильнее.

Однако на фоне усиления мобилизации в Верховной Раде появилось предложение предоставлять бронирование за 20 тысяч гривен военного сбора. Те, за кого на работе уплатят этот налог, должны получить отсрочку на месяц. "Телеграф" подробно объясняет, что может измениться для украинцев в материале: Бронь от армии за 20 тысяч. Что в новом предложении о военном сборе