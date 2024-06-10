База розыска ТЦК: что это такое, кого из украинцев туда могут внести и как проверить себя

Проверить свой статус можно на сайте сервиса МВД

В Украине некоторых военнообязанных при определенных условиях могут внести в базу розыска ТЦК. Однако люди, которые утверждают, что они уже там, чаще всего ошибаются.

Об этом рассказала юрист адвокатского объединения "Госпожа в законе" в Telegram. По её словам, иногда случается так, что этой базой розыска манипулируют, чтобы принудить военнообязанного прибыть в ТЦК.

"Об этом им (военнообязанным — Ред.) сообщил участковый или еще кто-то другой. Давайте разбираться, когда и как заполняют эту базу. Ведь даже война не является причиной для манипуляций чувствами граждан и неосведомленностью в некоторых вопросах, чтобы принудить их к явке в военкомат. Это не допустимо со стороны государства", — говорит юрист.

По словам адвоката, понятие розыска применяют только к тем людям, которые совершили уголовное правонарушение. При этом нарушение правил военного учета — это статья 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В то же время за уклонение от мобилизации на гражданина может быть открыто уголовное производство. Но даже в этом случае, когда нарушитель будет считаться подозреваемым, в розыск его можно объявить только по постановлению суда, следователя или прокурора (Проверить этот статус можно на сайте сервиса МВД).

"Хочу вам сразу сказать, что если вам запихнули повестку в дверь, а потом рассказывают о том, что вы в розыске, то нестрашно. Но если вы прошли ВЛК, например, получали мобилизационную командировку на отправку и не явились, тогда вас действительно могут внести в базу и это реальный розыск, а не тот, которым вас пугают", — подытожила она.

Напомним, ранее мы писали о том, с какими болезнями спины не могут мобилизовать.