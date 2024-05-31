Статус "в розыске" в приложении "Резерв+" пропадет: для этого нужно одно простое действие

Военнообязанные должны обновить свои данные до 18 июля

У некоторых пользователей мобильного приложения "Резерв+" появился статус "в розыске". Однако после обновления данных этот статус должен исчезнуть.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. По его словам, если появляется статус "в розыске", то выясняют, почему так произошло.

"Есть правила военного учета, и эти правила могли быть нарушены человеком, если он когда-то давно получил приписное, не появлялся, сменил место жительства. Но если человек обновляет свои данные, то он выполняет норму закона, и этот статус исчезает", — отметил Лазуткин.

Кроме того, он сообщил, что в приложении "Резерв+" уже обновили данные более 1 млн 200 тысяч украинцев. В то же время, по словам Лазуткина, в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки это сделали 69 тысяч человек.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно рассказывал о том, почему могут возникнуть проблемы с "Резерв+" и публиковал ответы Минобороны на наиболее распространенные вопросы работы приложения. Больше об этом читайте в материале "Телеграфа": "Почему глючит Резерв+. В Минобороны ответили на популярные вопросы ".